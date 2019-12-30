一大波基于龙芯3A4000/7A1000芯片的新品发布：笔记本、台式机、服务器...

12月24日，龙芯中科技术有限公司在北京国家会议中心举办了以“新时代，芯生态”为主题的2019龙芯新产品发布暨用户大会，在本次发布会上，龙芯携手业内1200余家合作伙伴共同打造龙芯自主产业链，不断丰富扩大龙芯生态。

龙芯的重要合作伙伴在发布会上发布了数十款基于龙芯平台的最新产品。包括联想、中科曙光、浪潮信息、同方、超越电子、方正、海尔、宝德、华胜信息、升腾资讯、安恒信息、中国网安卫士通、渔翁信息、中国运载火箭技术研究院、北方自动控制技术研究所、北京计算技术及应用研究所、西安微电子技术研究所、北京计算机与电子应用技术研究所、江苏自动化研究所、华东计算技术研究所在内的合作伙伴发布了基于龙芯3A4000/3B4000的桌面计算机、笔记本、一体机、服务器、云终端、网络安全设备、工业控制计算机等产品及解决方案。

联想长风科技（北京）有限公司

由联想集团联想长风科技（北京）有限公司发布的联想开天M530Z台式机解决方案。这是联想首款采用龙芯3A4000处理器的台式计算机，已获得国家强制性3C、节能、MTBF等多项认证，配套提供星级售后服务，能够轻松应对日常商务办公需求。

航天科工集团

北京计算机技术及应用研究所

由航天科工集团北京计算机技术及应用研究所发布的天玥通用台式机、天玥通用一体机、天玥便携式计算机、天玥通用机架式服务器解决方案。基于龙芯新型处理器平台，北京计算机技术及应用研究所具有涵盖台式机，一体机，笔记本，服务器的丰富硬件产品体系，在上一代产品基础上产品性能显著提升，接口更加丰富，可支撑多类型办公场景及使用需求，为用户提供更加良好的产品体验。

同方股份有限公司

由同方股份有限公司发布的同方超翔TL630台式机、超锐TL620-V3笔记本、超翔TL640-V3一体机、超强TL621-V3通用机架式服务器。清华同方作为龙芯整机OEM最重要的战略合作伙伴之一，此次发布的四款产品均基于龙芯新一代3A4000或3B4000处理器，涵盖台式机、笔记本、一体机和服务器全产品形态。

曙光信息产业股份有限公司

由曙光信息产业股份有限公司发布的曙光L300-G30台式计算机、2U双路机架式服务器L620-G30、2U四路机架式服务器L820-G30解决方案。基于龙芯3A4000和3B4000，中科曙光全新升级终端及双路服务器，并发布业内首款基于龙芯的四路服务器L820-G30。

浪潮电子信息产业股份有限公司

由浪潮电子信息产业股份有限公司发布的浪潮英信服务器NF3200L、浪潮英政计算机CE3000L。浪潮英政计算机CE3000L/英信服务器NF3200L是首批使用龙芯3A4000/3B4000平台面向政务电子办公领域。

山东超越数控电子股份有限公司

由山东超越数控电子股份有限公司发布的飞龙DT3000通用台式计算机。飞龙DT3000通用台式计算机是是超越数控自主研发的高性能桌面式产品，采用龙芯3A4000处理器，支持双屏及多屏输出，应用于各级指挥所、信息中心和党政办公等场所。

北京方正数码有限公司

由北京方正数码有限公司发布的方正台式机D400-L16G、方正一体机A400-L23G。方正全线产品适配最新UOS操作系统；方正A400系列一体机，采用龙芯3A4000处理器，全线产品适配最新UOS操作系统；搭配昆仑固件，固态盘及独显，标配23.8寸超薄窄边框高清屏，外观时尚。

青岛海尔智能互联科技有限公司

由青岛海尔智能互联科技有限公司发布的海尔15寸笔记本博越G51、20升台式机博越LX12-L0220。海尔博越G51笔记本搭载龙芯3A4000最新处理器，机身厚度仅为16.9mm，重量1.5kg，轻薄设计，满足轻奢办公需求。该产品采用全金属机身，坚固耐用；时尚背光键盘；标配指纹识别，安全可信。

深圳市宝德投资控股有限公司

由深圳市宝德投资控股有限公司发布的宝德自强龙芯服务器PR212L2解决方案。这是一款基于龙芯3B4000处理器的2U机架服务器，提供企业级的强劲计算性能和扩展能力，超大容量存储能力。适用于对信息安全要求较高的处理型需求。

北京华胜天成信息技术发展有限公司

由北京华胜天成信息技术发展有限公司发布的龙芯2U4路机架式服务器TSI-2401解决方案。华胜信息龙芯四路3B4000高性能可信服务器是一款基于龙芯3B4000的可信可控、高计算密度、高可靠性的2U四路机架式服务器，产品适用于对安全可信、计算性能和扩展性有较高要求的金融、电信、政府等关键基础领域。

福建升腾资讯有限公司

由福建升腾资讯有限公司发布的升腾C76系列云终端。升腾C76系列云终端采用全新外观和龙芯处理器，性能体验提升一倍；融合威讯云电脑方案，突破VDI桎梏，桌面数提升10倍，降低云方案成本；提供“云应用”功能，实现国产自主平台X86应用无缝迁移过渡。

杭州安恒信息技术股份有限公司

由杭州安恒信息技术股份有限公司发布的明御运维审计与风险控制系统、明御综合日志审计平台；明御运维审计与风险控制系统、明御综合日志审计平台，均采用龙芯3A4000处理器和国产操作系统，DAS-USM是具备用户认证、资产管理、访问控制与操作审计于一体的运维审计类安全产品。DAS-Logger通过收集网络、安全、主机和应用日志，及时发现安全威胁，确保运营安全。

卫士通信息产业股份有限公司

由卫士通信息产业股份有限公司发布的IPSec/SSL VPN综合安全网关。这是业内首款采用龙芯3A4000高性能嵌入式安全SE的网络安全设备，高性能、低成本、提供高达1Gbps的商密算法加密吞吐能力。

山东渔翁信息技术股份有限公司

由山东渔翁信息技术股份有限公司发布的服务器密码机。龙芯服务器密码机支持国密算法，采用新一代高速密码卡，可提供高速、多任务并行处理的密码运算服务。

中国运载火箭技术研究院

由中国运载火箭技术研究院发布的龙芯双3A4000+7A1000加固服务器。中国运载火箭技术研究院发布的双3A4000+7A1000加固服务器，同样体积下性能提高数倍，具有更强的计算能力和更高的可靠性，适合应用于恶劣环境下的特种领域。

北方自动控制技术研究所

由北方自动控制技术研究所发布的龙芯3A4000 Come板卡解决方案。北方自动控制技术研究所的3A4000 COME模块，全表贴设计，符合TYPE6标准，高可靠和高效能的主板模块，高抗振动和抗冲击特性，广泛应用于安全相关领域。

西安微电子技术研究所

由西安微电子技术研究所发布的龙芯3A4000 6U VPX加固主板。西安微电子所发布的VPX加固主板采用龙芯3A4000处理器，内存16GB，双显示接口，4个千兆网，7个PCIE接口，6个USB接口，支持国产操作系统，广泛应用于多个型号设备。

中国兵器工业计算机应用技术研究所

由中国兵器工业计算机应用技术研究所发布的龙芯3A4000 3U VPX板卡解决方案。龙芯3A4000 3U VPX板卡主处理器采用龙芯3A4000，桥片采用龙芯7A1000处理器，实现全部国产自主化，具有高可靠性、低延迟、开放性。可应用于网络安全、能源控制领域。

中船重工第七一六研究所

由中船重工第七一六研究所发布的龙芯双3A4000+7A服务器VPX板卡解决方案。采用双龙芯3A4000处理器，支持国产操作系统，支持千兆网络接口，内部板卡采用VPX结构设计，利用VPX背板高速信号传输和扩展，既保留的VPX机箱耐冲击抗震动的优点，又实现了紧凑的机箱结构，节省了空间。非常适合车载、舰载和地面等应用场景。

华东计算技术研究所

由华东计算技术研究所发布的龙芯新一代国产化设计解决方案。采用龙芯3A4000和龙芯7A1000桥片，搭配国产操作系统，形成新一代国产化软硬件自主可靠解决方案，该方案具备1.8GHz至2.0GHz的主处理器能力，可搭配DDR4内存控制，形成高性能的计算处理能力，为新一代国产化基础设施提供强力支撑。

据介绍，龙芯的合作伙伴已经增至近千家，下游基于龙芯的开发人员达到数万人，龙芯在政企、安全、金融、能源、交通、教育等各个应用场景中都有了诸多广泛的应用，2019年龙芯芯片出货量已经达到50万颗以上，在国产自主应用中市场份额遥遥领先。