腾讯获赔4500余万元！《全民枪战》被判抄袭《穿越火线》地图

IT之家12月30日消息 近日，深圳市中级人民法院就深圳市腾讯计算机系统有限公司与畅游云端（北京）科技有限公司著作权侵权纠纷案做出一审判决，认定《全民枪战》游戏使用了侵害《穿越火线》游戏中6幅游戏地图著作权的地图，畅游云端、英雄互娱公司赔偿腾讯公司经济损失人民币45247986元，畅游公司、英雄互娱、四三九九公司等七被告共同赔偿腾讯公司合理维权费用95394.12元。

《穿越火线》（英文名称CrossFire，简称CF）系由MILEGATEENTERTAINMENT,INC.韩国笑门公司开发的一款第一人称射击游戏的网络游戏。腾讯公司与韩国笑门公司签署了网络游戏授权许可协议，有权自2012年3月6日起至2021年7月24日在中国大陆独家代理运营《穿越火线》网络游戏，并对授权区域内发生的侵犯《穿越火线》PC端或者移动端游戏产品的软件著作权、游戏内部元素所含有的著作权等知识产权权利的侵权行为有权以自己的名义采取一切法律措施维护知识产权。

《全民枪战》是由畅游云端（北京）科技有限公司研发的一款FPS竞技手机游戏，由英雄互娱公司发行。

腾讯公司起诉称，《全民枪战》的多个游戏地图、小地图及多个道具枪械美术形象与《穿越火线》在运行结构、布局设置、色彩搭配、造型设计等方面相同或者实质性相似，并且其承载的玩法设计也相同，涉嫌侵犯其享有的《穿越火线》游戏著作权，遂将开发、运营《全民枪战》的7家公司诉至法院。

判决书显示，腾讯起诉称《穿越火线》6幅游戏场景地图被抄袭，包括运输船、新年广场、火车站、巷战、边贸城、巨人城废墟。艾瑞咨询报告显示，这6幅地图的玩家使用率占《穿越火线》全部场景地图的62.3%。

法院认为，游戏场景地图符合《著作权法》关于图形作品中“说明事物原理或结构”的“示意图”的类型，应当给予著作权法保护。《全民枪战》被控侵权的6幅游戏场景地图在整体构图、内部组合结构和布局安排等基本表达方面，与《穿越火线》构成相同或实质性相同，侵犯腾讯公司享有的复制权及信息网络传播权，应当对其侵权行为承担责任。

对于赔偿金额的确定，判决书显示，法院结合英雄互娱公告等披露的数据，估算出畅游云端《全民枪战》2015年-2017年5月的净利润为5.72亿余元。判决书还显示，《全民枪战》的生命周期设计为5年，2014年上线、2015年、2016年进入成长期，2017年、2018年进入衰退期，其中2017年的充值收入增长率已经为-17.7%。

此外，法院结合原被告主张，酌情将游戏地图对第一人称射击游戏的贡献率确定为20%。法院还结合双方证据，以39.53%作为本案6幅游戏地图在所有游戏地图的贡献比。

最终，法院确认《全民枪战》因侵害《穿越火线》游戏6幅游戏地图的复制权和信息网络传播权的赔偿金额为4524万(5.72亿X20%X39.53%)余元。