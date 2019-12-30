《地下城与勇士》手游正式开启预约

IT之家12月30日消息 根据腾讯游戏的消息，今日，DNF2019嘉年华-阿拉德市集南京站在南京夫子庙举行，并正式公布《地下城与勇士》手游在12月30日开启预约。

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据悉，《地下城与勇士手机版》是MMOACT动作类角色扮演类型的手机游戏。由韩国原班研发团队制作，腾讯独家代理国服。本作横跨安卓与苹果两大主流平台。

游戏介绍：

多样化的职业选择一直都是《地下城与勇士》最大魅力之一，无论是凌厉的鬼剑士，落落大方的格斗家，帅气的神枪手，古灵精怪的魔法师，勇士们都将在手游中和他们重逢。同时，随着游戏的不断更新，61个经典职业也将陆续登场，并且还有一些惊喜变化带给玩家。

《地下城与勇士》最被玩家称道的，莫过于优秀的操作打击手感。而《地下城与勇士》手游的目标，则是在移动端最大程度的实现极致的动作感。为此，手游采用了“滑屏键”和“一键连招”的专属操作方式，搭配施放效果的优化，带来了同样优秀的连招系统和PK体验，更加方便玩家进行搓招，在手机上也能体验到街机厅的快感。

“打团”现如今已经是《地下城与勇士》的游戏文化，手游更是准备了独有的全新团本。罗特斯是端游中第一个遇见的使徒，将成为手游的第一个重大挑战，希望带给玩家不一样的游戏感受。当然，像“王的遗迹”、“悲鸣洞穴”这些赫赫有名的远古地下城，玩家也可以在手游中故地重游。

深渊作为《地下城与勇士》经典玩法，很多玩家曾经历过“闪光”的激动时刻，这些记忆中的史诗武器和装备，将再次在手游中出现。值得关注的是，为了适配移动端休闲社交优势，《地下城与勇士》手游也定制了很多专属玩法，比如公会对抗的遗迹争夺战，轻松娱乐的超级大乱斗等等，玩家将体验到更多的新乐趣。