《地下城与勇士》新春版本正式更新：100级满级扩张3月上线

IT之家12月30日消息 根据《地下城与勇士》官方的消息，12月30日晚19点2020年国服版本发布会开幕，DNF新春版本正式更新，100级满级扩张版本也将在2020年3月份正式上线。

首先，DNF新春版本即将上线，魔界的旷世之战即将爆发，新地区＆新地下城更新，腐坏街道、渗血的地下道、沉默的礼拜堂三大新地下城开启全新挑战。玩法方面，阿拉德谋略战首次亮相。

与此同时，新春福利活动同步开启，只要在1月14日~2月20日登陆游戏与赛丽亚对话即可领取一套限时稀有装扮，通过活动可轻松将全部升级为永久。

除了新春版本外，发布会还正式曝光了3月份即将上线的100级满级扩张版本。新版本更新后，玩家的满级等级将正式上升为100级。新城镇、飞空艇、装备产出地下城重装上线。针对玩家最为关心的史诗装备问题，新版本将更新新深渊-智慧的引导、特殊地下城、通货产出地下城，以更便捷多样的方式帮助玩家装备成型。除此以外，全新的版本升级系统也将同步上线，新增装备稀有度——神话以及两件套装效果。

三次觉醒也将在2020年陆续登场。其中，女鬼剑三觉将在100级版本同步上线，继一、二次觉醒后，四大转职再造巅峰，分别化身为极诣·驭剑士、极诣·暗殿骑士、极诣·契魔者以及极诣·流浪武士，技能效果全面升级，匹配更恐怖的作战能力。而国服人气职业男鬼剑、男格斗三觉也将在六月开启。