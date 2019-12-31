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IT之家12月31日消息 昨日有消息称，联想集团副总裁、ZUK CEO常程已于12月18日离职，跟柳传志退休是同一天。今日早间，常程在微博宣布离职。
据了解，常程于2000年加入联想，担任笔记本事业部研发总监，负责联想台式电脑、笔记本电脑和智能手机的研发工作；2011年，任联想集团副总裁兼移动端到端软件平台总经理，转身移动互联业务，打造联想乐商店和茄子快传 ，孵化并研发联想Yoga平板电脑和联想K900智能手机；2014年12月，成为神奇工场联合创始人。2015年6月，出任ZUK CEO。
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