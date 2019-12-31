亨通光电子公司拟实施债转股：引入战略投资20亿元

12月31日消息 昨日晚间，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称亨通光电）发布公告称，为积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，亨通光电全资子公司江苏亨通光导新材料有限公司（以下简称“亨通光导”）拟引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）及中鑫国发（苏州）债转股股权投资企业（有限合伙）（以下简称“中鑫国发”）合计现金增资人民币20亿元。增资资金主要用于偿还亨通光电或亨通光导的金融机构借款。

公告显示，工银投资拟通过现金方式向亨通光导增资6亿元；建信投资拟通过现金方式向亨通光导增资6亿元；中银资产拟通过现金方式向亨通光导增资7.6亿元；中鑫国发拟通过现金方式向亨通光导增资0.4亿元。增资完成后工银投资、建信投资、中银资产及中鑫国发对亨通光导的持股比例分别为8.58%、8.58%、10.87%及0.58%。

▲增资前后，亨通光导股东的持股比例

公告指出，亨通光电不参与本次增资，本次增资完成后，亨通光电继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对亨通光导的实际控制权。

据了解，亨通光导主营业务是研发和制造通信用光纤预制棒，包括G.652.D、G.657.A2、G.657.B3、G.654.E和低损耗光纤、超低损耗光纤等系列新产品。

▲亨通光导主要财务数据

亨通光电指出，实施债转股符合国家推进供给侧结构性改革，通过本次市场化债转股引入投资人，可以有效降低公司的资产负债率，优化公司整体资产负债结构、降低财务杠杆风险。同时，不仅有利于降低公司利息支出，提升盈利能力，还将提高公司权益融资比重，增加公司的核心竞争力和可持续健康发展能力。此外，有利于将投资人在投融资、资产管理与运营、风险控制等方面的运营经验引入公司，促进公司在规范运营、合规管理和风险控制等方面进一步提高管理水平。