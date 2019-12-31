小时候写作文，想象2020年总觉得是我们应该是乘着飞行器上班，吃着太空食物，住着能变大变小的房子……



转眼到了2019年的尾巴。我们依然每天挤着公交地铁，忍受着堵车，算着个税抵扣的一点房租，刷着续航撑不到一天的手机，看着朋友圈里的被炒到天价的鞋和漂亮的网红衣，然后淘宝拼多多同款晒几张精致的图……

有时候觉得幼年的天真是件美好的事。

但毕竟要观照现实。2019年是乱中求稳、难中求变的一年。中美贸易摩擦的乌云仍然裹挟寒意，内部经济结构性、周期性矛盾显现、产业寻求转型升级；但同时，在内外不确定的环境下，我们仍然稳中求进，新一轮科技革命和产业变革正在酝酿。

这些深刻影响着2019年的科技行业。

一



2019年很不容易……以往可能是部分人不容易，2019年可能是大部分企业不容易。

12月末，马云在上海的某论坛上如是说。

今年秋天，马云已经正式辞去阿里巴巴集团董事局主席职位。但显然，他还没真正闲云野鹤。

2019年，选择退休的大佬不止马云，12月，谷歌两位创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）正式退居幕后；同月，75岁的柳传志告别联想，引发一阵感慨……

功成而弗居，事了拂衣去。这些转身的背影是2019年偶得的缠绵插曲，而更多的人还是奋斗于战场，包括同样75岁的任正非。

从1月份开始，任正非那张刻满皱纹但依然精神矍铄的脸频繁出现在媒体头条。

如果说欧洲对华为的遏制只是雨前疾风，那么5月16日美国政府将华为列入实体清单的操作则真带来了倾盆暴雨，随后谷歌在安卓和其他服务上对华为断供,击中了华为的油箱，直接封锁了华为终端本来势头正好的国际市场。

华为外部环境剧变的蝴蝶效应扇起中国手机市场的飓风。国际市场被围堵后，华为一个回马枪杀向本已艰难的国内市场。

从春节起，华为和荣耀就凭借高售价+高提成和品牌热度强势搅动线下渠道的格局。仿佛一夜之间，大家发现自己城市了多了好多买华为手机的店，而这里本来是OV的主场。

根据IDC的数据，2019年Q3中国智能手机市场出货量同比下降3.6%，相比之下，华为同比64.6%的增幅显得异常恐怖。

这意味着其他品牌不得不进入地狱级的厮杀。我们看到的也是这样：OV风格突变用性价比和机海战术肉搏，小米和荣耀针锋相对，雷军再次上前线，苹果用iPhone 11降价换取来之不易的真香……

像vivo Z系列、iQOO、OPPO Reno系列等，类似配置或外观的机器换个稍微改改继续卖，太普遍，因为单品销量下滑，物料不能积压，热度不能降。即便这样，还是难掩下滑之势。

再观华为，前几天余承东曾透露华为手机全年出货量预计达2.3亿部，将超越苹果位列全球第二。在国内相较其他品牌，华为可以说是全面胜利。8月份推出的鸿蒙OS更是将自身技术深厚、独立自强的品牌形象推向了一个小高潮。

二

2019年的中国手机市场，因为华为的“渡江战役”而加速分化、洗牌，大部分人的日子都不好过。而放眼整个互联网领域，也是这样。

变化从基层员工福利的削减吹起微澜。去年末到今年初，京东调整快递员薪资结构，刘强东喊出“混日子的人不是我的兄弟”；小米取消下午茶，滴滴取消餐厅员工补贴，然后又裁员……年中，从去年开始“流行”的组织架构调整仍在继续，小米在今年就调整了三次，阿里也有不下两次的调整，然后是美团、联想……

互联网流量被瓜分完毕，经济下行，资本凛冬，创业公司的环境十分恶劣，钱是烧不动了，“开源节流”、“修炼内功”成为互联网公司门的主题词。

那些“内功”修炼不好的，在2019年快速陨落。或死于资金流断裂，像淘集集、熊猫直播（有王思聪也没用，他这两天才刚刚摘掉自己的限消令）；或困于盲目追赶风口，例如吉及鲜、途歌；或因为经营管理不善，像暴风影音。当然，也有恶行引众怒花样作死的，视觉中国了解一下……至于老生常谈的P2P，在2019年则迎来了团灭之年，多省的一刀切政策给他们送来永夜。

过去一年最有戏剧性的风口莫过于电子烟，从火爆到“每周有新成立的电子烟品牌”到11月1日，线上禁令《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》的发出，不到一年的时间行业从灼热走向寒冬，一众电子烟品牌受到重锤，只能在线下险中求生。

尽管困难，2019年对于互联网巨头们来说终究还是可喜的，电商尤其强势，从股价来看，今年赴港上市的阿里巴巴涨幅逾50%，京东涨幅超80%，拼多多涨幅超70%。内容和流量为主的巨头则亦喜亦忧。

三

看来，“买买买”仍然是这个时代人们的刚需。

但其实，根据国家统计局的数据，2019年前10个月和10月当月的全国社会消费品零售总额增速均在下滑。不过，也并不能据此断定消费市场的不景气，例如2019天猫双11再度刷新纪录的2684亿元就在一定程度上彰显了消费者的信心。

此外，IT之家还观察到2019年科技圈的几个消费现象：

首先，今年是网红带货爆发的一年，各大直播间网红们卖力带货的场景还有不断刷新的成交记录令人咋舌。李佳琦、薇娅隔三差五上热搜，“OMG”成为人人模仿的流行语，李子柒甚至引起“文化输出”的讨论……2019年，网红已经不仅是现象，更深入到经济、文化层面，成为值得深思的群体。

刚才说到双11，相信大家关于2019年双11最深刻的记忆之一就是肆虐的盖楼链接和拼多多骚出天际“新文化运动”。社交裂变仍然是2019年电商消费最火的词之一，背后是巨头们对下沉市场的抢滩争夺。同时也考验着消费者的人际关系，例如小编一条盖楼链接都没收到，好尴尬~

还有就是会员经济。2019年也是会员被广泛讨论的一年，从周杰伦《说好不哭》打破QQ音乐多项记录，到年底《庆余年》超前点播引起会员们一致讨伐，当人口红利消失，会员成为行业解药时，我们才发现这片领域我们还有很多问题待解。

四

消费升级需要和供给侧改革良性互动，其中技术革命和产业革新正是关键。2019年是新技术酝酿的关键之年，其中最重要的就是5G。

今年6月，工信部正式向三大运营商发放了5G商用牌照，根据中国信通院的数据，截至11月，中国5G手机已经出货835.5万部，11月当月则为507.4万部，占比14.6%，包括华为、荣耀、小米、OV等主流手机品牌均推出了不止一款5G手机。

5G作为下一代基础通信技术，将带动全球各行各业颠覆性变革，产业价值不可计量，自然也是手机厂商的兵家必争地，过去一年，围绕真假5G（SA和NSA）、集成、外挂基带、5G频段覆盖等话题也演绎出太多讨论、争吵。

除了5G，2019年手机行业还有一个热词：折叠屏。从年初巴展陈列在玻璃柜中的艺术品到真正上市，折叠屏手机始终吸引无数眼球。理性看待，折叠屏尚未成熟，Galaxy Fold的回炉重造就能说明问题，即使华为Mate X也实未做到大规模量产。但无论如何，折叠屏已经是趋势，我们需静待其成熟。

2019年也堪称智能手机的“拍照年”。年初，华为P30 Pro凭借逆天的夜间成像和能拍月亮的50倍变焦问鼎DxOMark评分榜，此外，OPPO Reno的十倍变焦同样吸引了众多目光；下半年，iPhone 11 Pro系列也不遑多让地用上了协同最好的三摄像头，另一边，华为Mate 30 Pro依旧稳得一批，但未曾想半路杀出小米CC9 Pro剑走偏锋用1亿像素与之平分秋色，华为哪里能容？又拿出Mate 30 Pro 5G方稍得领先。

无论如何，2019年国产手机在拍照方面取得的成绩是值得骄傲的。

对了，今年小米还推出了颇有当年初代MIX风范的小米Alpha手机，环绕屏、1亿像素，好多黑科技。可是，小编看这部手机时，惊艳感却没有当年看到初代MIX那么强烈了，或许是因为小米Alpha至今没上市，又或许是因为，时代变了。

时代正在变，曾经孱弱的国产手机，如今已不乏领先行业、惊艳世人的技术创新。手机是这样，其他行业也是如此。还是要用那句俗套的话，“阳光总在风雨后”，2019年，难，2020年或许仍然不易，但不妨碍我们期待2020年的到来。

五

2020年，5G仍然会是最重要的关键词，这将是5G走向全面普及的一年，越来越多的人使用5G终端，5G的基础建设也将趋于完善，将推动5G向物联网、自动驾驶、远程医疗等领域深入应用。

折叠屏的脚步不会停下，IT之家认为，屏幕、拍照和快充，仍然会是2020年智能手机硬件创新的突破口。应用层面，相信更多会围绕5G展开，例如高清视频通话、云游戏等。

区块链技术，在2019年迎来了重要机遇，2020年有可能是区块链发展的转折之年，但也面临阶段性发展的挑战。例如怎样规避风险？怎样实现技术突破和技术融合？怎样吸纳人才？还需要更长时间的耕耘。

最后，互联网方面，2020年仍然会相对稳健。IT之家认为，下沉市场仍然是必争之地，随着流量、人口红利消失，获客成本增加，2020年互联网会继续往细分领域精耕细作，游戏、会员、新零售……作为消费者，也期待获得越来越好的服务。

“越来越好”，这或许也是IT之家对大家最朴素的祝愿。一年光阴，白驹过隙，说着说着也就要这么结束了。想起一句诗：

飞光飞光，劝尔一杯酒。吾不识青天高，黄地厚，唯见月寒日暖，来煎人寿。

光阴之速，年命之短，世变无涯，人生有尽。我们忙忙碌碌，但我们也别无所求，唯愿大家在接下来的时光里，越来越好，这就够了。