消息：三星Galaxy M51已在诺伊达工厂生产

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IT之家12月31日消息 91mobiles的一份报告显示，三星已在Noida工厂开始生产Galaxy M51，消息称该设备型号为SM-M515，距离其正式发布还有一段时间。报告中称，按照手机继任者的命名方式来看，三星M51作为M40的继任者，其命名应该是M50；不过三星并没有延续“0”系列，而是直接将M50改名为M51，除此之外，三星还将线下线上同时开售M51手机。
需要注意的是，除了上述消息之外，目前没有其他有关三星M51的相关爆料信息。
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