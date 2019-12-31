华为儿童手表3X：强大的安全和学习功能，是核心竞争力

距离春节还有不到一个月的时间，不知大家今年春节怎么过呢？小编发现，如今很多人会选择春节期间外出游玩。例如数据显示，去年春节期间全国旅游接待总人数4.15亿人次，同比增长7.6%。忙碌了一年后，在过年这个喜庆的日子里全家出游也是一个增进家庭感情的机会，特别是对于有小孩的家庭而言，很有意义。



不过，带着小孩外出游玩，有一点必须要考虑，就是安全。假期景区人山人海，家长疏忽导致孩子走失也是常有的事。所以现在很多家长会给小孩佩戴儿童手表，方便掌握孩子的位置。恰好，这两天IT之家小编收到了一款华为儿童手表3X，今天不妨就和大家一起看看这款手表能否为儿童的安全保驾护航，以及还有哪些其他值得关注的地方吧。

华为儿童手表是在今年9月份发布的，主要面向10-15岁儿童/青少年用户，主要在通话、定位、教育等方面有出色表现。

定位精确，导航功能很方便

刚才我们讲到寒假春节出游期间的安全问题，当宝爸宝妈发现孩子走失时，第一件事肯定是要知道孩子所在的位置，这也是儿童手表的第一职责。

小编首先在IT之家所在的大楼里进行了测试。这座大楼有一条100多米长的走道，并且由于是室内，信号不佳。小编的同事戴着手表站在走道的一端，而小编在另一端。从华为《智能关怀》App上查看手表的位置，定位信息加载很快，能够看到同事的确在走道尽头，地图上可以看到位置误差大约不超过10米，精确度还是很高的。

然后小编让同事走出大楼，在园区的某一处停下，小编在楼内，通过手表发送的定位信息，在手机App端使用导航功能，看看能否沿着导航找到同事。

顺着导航路线，小编比较轻松地在园区的湖边找到了带着手表的同事。寻路过程中，小编并没有出现走错路的情况。

两次测试可以看到，华为儿童手表3X的定位功能准确快速，并且，导航功能的引入很体贴，可以让家长快速找到孩子，十分方便。

能够做到这些，主要是基于华为儿童手表3X的九重AI定位技术，分别是：GPS、北斗、GLONASS卫星定位、WLAN定位、基站定位、室内定位、A-GPS、加速度计辅助定位、SOS拍照辅助定位。同时还支持AI定位，基于华为NLP定位服务，多通道获取网络定位结果。在这些技术的加持下，华为儿童手表3X因此能做到出色的定位性能。

通话清晰，网络稳定

在App上获得孩子的位置信息后，宝爸宝妈们一定是急切地要赶到孩子所在的地方，这个过程中不可避免要打电话给孩子，例如告诉他（她）站在原地不要乱走等。

华为儿童手表3X也支持通话功能，只需要在App的地图下方点击“通话”按钮就可以呼叫手表。

当收到来电时，华为儿童手表3X会有响铃提示并伴随震动，音量设置为60%-70%左右声音就很大了，基本不会错过。

小编测试时发现，通话的时候，手表声音洪亮，音质也挺圆润，不刺耳。同时通话时手臂自然下垂也不影响通话效果，这样不会因为长时间抬着手臂通话而手酸。

小编测试了两个地方，一处是IT之家编辑部所在的大楼里，一处是在行驶的公交车上，两个场景都对通话信号有一定的要求，华为儿童手表3X在这两个场景下都比较稳定，音质也挺清晰。



这个很必要，因为外出游玩时经常会碰到一些环境复杂的场景，信号也会受到影响。如果手表信号不稳定，接打电话的时候声音无法听清甚至掉线，无疑会增加家长焦急的心情，甚至造成更严重的影响。

有摄像头很好用，教育功能丰富

其实，如果定位功能快且准，通话功能优且稳，成功找到孩子基本也就没太大问题了。但是，华为儿童手表3X还有一个更有用的功能，就是内置500W像素摄像头，支持拍照。摄像头采用了朝外的探索式设计，拍风景、拍朋友，pose更酷更方便。更支持语音拍照，定格每个瞬间。通过摄像头，孩子可以通过实时视频分享，将此时此刻的美好和欢乐与家人共享。

外出游玩时，在一个陌生的地方，定位和通话，往往不一定能非常精确地让家长确定孩子的位置，而这时候，家长可以让孩子用手表拍几张周围环境的照片，分享到智能关怀App中，显然，对于父母找到孩子大有帮助，等于解决了“最后几十米”的问题。

当然，摄像头除了在上面的场景中有用，还有其他的作用。例如，IT之家小编有同事的儿子也使用了华为儿童手表3X，当小编和他谈到摄像头功能时，他说，他儿子就喜欢用摄像头拍黑板上老师每天布置的家庭作业。在这之前，他都是用笔抄下来的，还经常抄错，或者漏抄了一项。但是用手表拍下来后，既节省了时间，也没有再发生过抄错或漏抄的问题。

这就要说到华为儿童手表3X和教育相关的功能了。

上面只是华为儿童手表3X在儿童教育方面的一个小用途，其实在手表系统中，还预装了故事、字典、词典等几款手表App，可以很好的帮助孩子学习。

例如在故事应用里，就内置了很多优质的儿童故事库，涵盖儿童文学、经典童话、原创故事、科普百科、英语启蒙等各种类目，很丰富。十几播放时，外放的音质声音响亮，对于听故事来说足够了。

在《新华字典》App中，提供了不同的查字方法，有语音、手写、拼音、部首等。最直接的自然是手写了，对于儿童来说，通常不会遇到特别复杂的字，在华为儿童手表3X的屏幕上手写一般没什么问题。查出来的字解释也很全，还有读音和书写笔顺，对于孩子学字显然会有不小帮助。

然后华为儿童手表3X还内置了两款英语词典App，可以帮助还在快速地查询单词，学习单词的读法，对于初学英语的孩子来说，也是相当有用的。

在学习方面，华为儿童手表3X其实还有一个更直接的功能，就是内置了小度语音助手，这是小编在同类儿童手表中很少看到的。如果孩子有什么问题，可以直接询问小度，会是更方便直接的学习方法。

作为一款儿童手表，它足够强大

儿童手表定位青少年的安全、教育市场。因为儿童年龄小，难自律，为他们配备智能手机是不合适的，但是在当今时代，教育离不开数字生活，安全监护也是刚需，所以儿童手表作为智能手表的一个细分领域，市场需求一直很稳定。

这样理解，儿童手表的核心其实很简单：就是做好安全和教育。

经过测试和体验，华为儿童手表3X给小编的感受是：很专注。专注于将安全和教育这两个方面的功能做全、做强大。

例如，华为儿童手表3X拥有九重AI定位技术加持，定位快、定位准，就是强大的体现，你不用担心什么时候它的定位会不准确。围绕定位功能，它还衍生了儿童的历史轨迹追踪、设置安全区域等功能，这些都丰富了安全监护功能的场景。

再如教育方面，华为儿童手表3X集成了覆盖故事、百科、字典、英语学习等全面的教学应用，甚至还引入了智能语音助手，在此之前小编很少看到儿童手表做得这么全面，这也是专注的体现。

当然，作为一款儿童手表，华为儿童手表3X的其他功能也很齐全，例如计步、支付宝付款、聊天等等，但归根结底，最重要的还是在安全和教育功能这两个核心点上做得足够强大，这也让这款手表值得成为家长们购买儿童手表时的重点选项。

如果你正打算给孩子买一块儿童手表，那么华为儿童手表3X值得一试。



