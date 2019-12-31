见证2019之5G：10个国家开始商用，华为小米等推出5G手机

备受关注的5G今年开始在部分国家商用，今年也是5G商用元年，目前已推出5G商用网络的国家包括韩国、美国、瑞士、意大利、英国、阿联酋、西班牙和科威特等，我国的5G商用也已启动。

在5G方面，电信运营商、电信设备商、芯片供应商和智能手机厂商是重要的组成部分，电信运营商需要电信设备商的5G网络设备来搭建5G网络，消费者体验5G快速的网络速度，则需要5G智能手机等终端设备。

一、5G商用进展

1、国内5G商用进展

2019年6月6日，5G牌照正式发放。依中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国广播电视网络有限公司申请，工业和信息化部经履行法定程序，当日向四家企业颁发了基础电信业务经营许可证，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。

图片来自工信部官网

联通电信签署协议，共建一张5G接入网络。在5G牌照发放之后，各大运营商也在加快网络部署，推进5G的商用。9月9日，中国联通在公告中披露，全资附属子公司中国联合网络通信有限公司与中国电信签署《5G网络共建共享框架合作协议书》，在全国范围内合作共建一张5G接入网络,双方划定区域，分区建设，各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作，谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。双方用户归属不变，品牌和业务运营保持独立。

9月底，5G商用开始预约。9月20日起，中国移动“精彩相约，点亮5G”商用预约活动全面上线。随后中国联通也开始接受5G商用预约。9月29日，中国电信“Hello5G精彩相约”5G预约活动正式开启。

10月9日，5G预约用户超过千万。当日9:30分左右，中国移动、中国联通、中国电信的5G预约用户数分别达到592.26万户、200.33万户、207.84万户，合计超过1000万户。

10月中旬，中国移动5G预约用户率先过千万。11月14至16日，2019中国移动全球合作伙伴大会在广州召开，在会上，中国移动方面的高管透露，中国移动科学部署网络，扎实开展5G网络建设，开通5G基站近5万个，已在50个城市正式提供5G商用服务，销售了百万部5G终端，5G预约客户数超1000万。

10月31日，5G商用启动。在2019年中国国际信息通信展览会开幕式上，在工业和信息化部的指导下，中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔共同举办5G商用启动仪式，携手迈进5G商用时代，开启通信行业高质量发展新篇章。中国电信董事长柯瑞文、中国移动董事长杨杰、中国联通董事长王晓初、中国铁塔董事长佟吉禄等共同出席。

此外，今年多个省市的通信管理机构、通信行业召开了5G应用创新合作大会、产业发展工作座谈会，出台快推进5G基础设施建设的工作方案等，加快5G网络建设，加快发展5G高端产品，推进5G技术在经济社会各领域深入应用。

2、其他已推出5G商用服务的国家

全球最早开始5G商用服务的国家是韩国，SK、KT和LG Uplus这三大韩国电信运营商在去年12月1日均已开始提供5G商用服务，不过当时提供的是面向企业用户的5G商用服务，面向个人消费者的在今年4月3日推出。

当时韩国最大的电信运营商SK就已在韩国部署了3.4万个5G基站，覆盖了85座城市的大学、高速公路、地铁、体育场馆等繁忙的地区。在韩国5G网络推出之后第69天，用户就达到了100万，较4G网络从推出到用户超过100万所用时间缩短了11天；8月份的第2个周（8月4日-8月10日）用户超过了200万，随后的9月9日超过300万，10月份达到398万，预计年底能达到500万。

而在韩国推出面向消费者个人的5G商用服务的同一天，美国电信运营商威瑞森也在芝加哥和明尼阿波利斯的部分地区推出了5G商用服务，仅比韩国晚了几个小时。

威瑞森在美国推出5G商用服务之后，美国另一大电信运营商AT&T也于4月9日在奥斯汀、洛杉矶、纳什维尔、奥兰多、圣地亚哥、旧金山和圣何塞这7座城市推出了5G商用服务；而在5月30日，电信运营商Sprint又在亚特兰大、达拉斯、沃斯堡、休斯敦和堪萨斯城推出了5G商用服务。

在韩国和美国推出5G商用服务之后，欧洲国家瑞士也加入了5G商用的行列，瑞士电信的5G商用网络在4月17日正式开始运营，向包括54个城镇在内的102个区域提供5G商用服务，瑞士也成了全球第3个、欧洲第1个推出5G商用网络的国家。

5月30日，英国电信旗下的EE，在伦敦、卡迪夫、贝尔法斯特、爱丁堡、伯明翰和曼彻斯特6座城市推出了5G商用网络，当时计划年底扩展到利物浦、纽卡斯尔等另外10座城市。

与EE在英国6座城市推出5G商用服务的同一天，阿联酋电信也在阿联酋推出了5G。

6月5日，跨国电信运营商沃达丰在意大利的米兰、罗马、都灵、博洛尼亚和那不勒斯推出了5G商用网络，意大利也就此成为了欧洲第3个提供5G商用服务的国家。

6月15日，沃达丰西班牙分公司在马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、塞维利亚、马拉加、萨拉戈萨、毕尔巴鄂、维多利亚、圣塞巴斯蒂安、拉科鲁尼亚、维戈、吉乔恩、潘普洛纳、洛格罗诺和桑坦德这15座西班牙城市推出了商用5G网络，所采用的设备主要由华为提供，爱立信则是为数据网络提供硬件设备。

7月3日，沃达丰在英国的伦敦、伯明翰、布里斯托尔、加迪夫、格拉斯哥、曼彻斯特和利物浦这7座城市推出5G商用网络，纽伯里的沃达丰总部和锡利群岛也可连接沃达丰的5G网络。沃达丰计划年底将5G网络的覆盖范围扩大到伯肯黑德、布莱克浦、伯恩茅斯、吉尔福德、纽伯里、朴次茅斯、普利茅斯、雷丁、南安普敦和特伦特河畔斯托克这12座城市。

英国另一家电信运营商Three UK宣布8月份在英国推出5G网络，年底覆盖包括伦敦、卡迪夫、格拉斯哥、伯明翰、曼彻斯特和利物浦等在内的25座城市。得益于140MHz的频谱资源，Three UK在网速方面也将超过竞争对手，他们宣称网速至少是竞争对手的两倍。

8月14日，跨国电信运营商沃达丰宣布在爱尔兰推出5G商用网络，首批覆盖都柏林、科克、利默里克、戈尔韦和沃特福德，戈尔韦是爱尔兰西部的港口城市，另外4座分别是爱尔兰第1大、第2大、第3大和第5大城市。沃达丰方面当时透露随后几个月将覆盖爱尔兰更多的城市，但并未公布具体的城市名称。

此外，科威特三大电信运营商Zain、Viva和Ooredoo也均已推出5G商用网络，已在提供5G商用服务。

3、正在推进5G商用的国家

3月18日，德国启动了5G频谱拍卖，参与竞拍的是德国电信、西班牙电信、沃达丰和德国联合网络旗下的Drillisch 1&1这4家公司。6月份拍卖结果出炉，4家参与竞拍的电信运营商共花费了65亿欧元（折合约74亿美元），获得2GHz到3.6GHz之间共420MHz的频谱，其中德国电信是以21.7亿欧元拍得了130MHz的5G频谱，沃达丰18.8亿欧元拍得了另外130MHz的5G频谱，西班牙电信德国分公司以14.2亿欧元获得了90MHz，Drillisch 1&1以10.7亿欧元获得了70MHz的5G频谱。

7月3日，德国电信德国业务主管德克·沃斯纳(Dirk Woessner)在柏林的一次发布会上宣布将在德国推出5G商用网络，向公众开放他们在柏林和总部波恩的5G试验网络，今年将在4座城市推出5G网络，计划到明年年底覆盖德国的20座城市。

7月初，外媒在报道中表示，柬埔寨重要的移动电信运营商Smart Axiata将与华为合作，在柬埔寨建设5G网络，希望今年年底能覆盖柬埔寨的主要城市。

10月初，沃达丰宣布10月17日在匈牙利部署首批5G基站，在2016年沃达丰就已获得匈牙利相关的5G频谱资源，在5G基站部署之后，沃达丰将很快在匈牙利推出5G商用网络。

荷兰12月初宣布明年进行首批5G频谱拍卖，首次拍卖的是700MHz、1400MHz和2100MHz的频谱，将在明年6月30日前拍出，预计通过拍卖可获得9亿欧元资金。KPN、沃达丰Ziggo和T-Mobile荷兰这三大荷兰国内的电信运营商，预计会参与竞拍。荷兰随后还将拍卖3.5GHz中段的频谱，但这一频谱资源目前被相关机构用于卫星通信，在2022年年初才会拍卖用于5G。

12月17日，法国宣布启动5G频谱拍照分配程序，可能将3.4-3.8 GHz之间共310 MHz的频谱用于5G，将以21.7亿欧元的底价出售给电信运营商，具体包括4段50 MHz的频谱和11段10 MHz的频谱，50 MHz频谱每段的价格为3.5亿欧元，10 MHz每段的价格则为7000万欧元。

华为三星等推出5G智能手机

在5G商用网络推出之后，消费者体验5G就需要相关的5G终端，最常见的就是智能手机，今年已有华为、小米等多家厂商推出了5G智能手机。

华为Mate 30 5G智能手机

华为是目前推出5G智能手机较多的厂商，在2月份的世界移动通信大会(MWC)上，支持5G网络的HUAWEI Mate X亮相，搭载麒麟980处理器和华为首款7nm多模5G芯片巴龙5000。7月26日，华为在深圳推出了Mate 20 X 5G版，采用麒麟980处理器和巴龙5000 5G芯片，存储为8GB+256GB，售价5699元。9月19日，华为在德国慕尼黑推出了Mate 30系列，其中就包括Mate 30 5G版和Mate 30 Pro 5G版两款5G智能手机，搭载麒麟990 5G旗舰SoC芯片，Mate 30 Pro 5G版6399元起售。12月5日，华为在武汉推出了华为nova 6 5G，搭载麒麟990芯片和巴龙5000 5G芯片，起售价为3799元。

小米9月24日下午召开「小米5G新品发布会」，推出了小米9 Pro 5G和小米MIX Alpha两款5G手机，均搭载高通骁龙855 Plus，前者起售价3699元；小米MIX Alpha是一款5G环绕屏概念机，售价19999元。12月10日，红米举行新品发布会，推出了Redmi K30系列智能手机，包括4G版和5G版，其中5G版搭载高通骁龙765G 5G处理器，起售价1999元，目前接受预约，1月7日首卖。

OPPO 12月26日推出了5G智能手机OPPO Reno3系列——Reno3和Reno3 Pro，OPPO Reno3 Pro，高通骁龙765G处理器，起售价3999元，12月31日上午开售；OPPO Reno3则采用联发科天玑1000处理器，起售价3399元，也已在12月31日上午发售。

Vivo 9月16日在上海推出了vivo NEX 3 5G版，采用高通骁龙855 Plus处理器，起售价4498元。在12月16日举行的新品发布会上，vivo推出了vivo X30和vivo X30 Pro，搭载集成了5G基带的三星翼龙980处理器，同时支持NSA和SA双模网络，vivo X30售价3298元，8GB+128GB版vivo X30 Pro售价3998元，8GB+1256GB版4298元，12月24日开售。

联想在11月5日发布联想Z6 Pro 5G版智能手机，搭载骁龙855处理器和高通骁龙X50 5G调制解调器，售价为3299元，在11月28日开启预售，12月12日正式开售。

三星目前也已推出了多款5G智能手机，Galaxy S10 5G版、Galaxy Note 10+ 5G、Galaxy A90 5G和三星W20 5G。

华为、爱立信等电信设备商获得数十份5G商用合同

5G商用的前提是电信运营商搭建5G网络，这就少不了电信设备上所提供的5G基站等设备，5G设备厂商主要包括华为、诺基亚、爱立信及三星。

华为是目前全球最大的电信设备供应商，签署的5G商用合同已超过了60份，推出了5G基站核心芯片华为天罡，推出了不采用美国零部件的5G基站，5G基站的发货量在9月份就已超过了20万个，5G设备用在了西班牙、韩国等多个国家的5G商用网络中。

电信设备供应商爱立信目前也在全在获得了数十份5G商用合同，到12月初，爱立信获得的5G商用合同就已超过了75份，最新获得的5G商用合同来自阿塞拜疆运营商Azercell，两家公司签署了三年的5G谅解备忘录。

三星电子是韩国最大的电子工业企业，其在韩国5G商用过程中发挥了重要作用，在韩国4月3日推出面向消费者个人的5G商用服务之后两天，Galaxy S10 5G版就开始在韩国销售，除了提供5G智能手机，三星电子还为韩国运营商搭建5G网络提供了众多的关键设备和解决方案，三星电子4月9日在官网公布的信息中也透露，当时他们已为韩国的三大电信运营商提供了超过5.3万个5G基站。

华为、高通等推出5G芯片

对消费者来说，体验快速的5G网络就需要相关的5G设备，最主要的就是5G智能手机，5G处理器或者基带芯片是智能手机连接5G网络的必要部件。但目前自研5G处理器和基带芯片的并不多，除了华为、三星等厂商，其他厂商采用的主要是高通和联发科推出的5G处理器和5G基带芯片。目前推出5G处理器或5G基带芯片的主要有华为、高通、联发科和三星。

华为今年1月份推出了5G多模终端芯片巴龙5000，这一5G芯片同麒麟980组合，就能实现5G连接，7月份推出的Mate 20 X 5G版和12月份推出的华为nova 6 5G，采用的就是巴龙5000。9月份，华为在德国推出了麒麟990 5G手机芯片，Mate 30系列5G版采用的就是这一集成了5G基带的芯片。

高通骁龙865

高通是推出5G基带芯片较早的厂商，其在2016年就推出了骁龙X50 5G调制解调器。7月份，高通推出了骁龙855 Plus。在12月3日开始的骁龙年度峰会上，高通推出了骁龙865、骁龙765 5G及骁龙765G 5G移动处理器平台，全部采用7nm工艺制造，不过定位高端的骁龙865并未集成5G基带，但配合骁龙X55基带及射频系统，能够支持全球所有5G频段。

三星也已推出了5G处理器，搭载集成了5G基带的三星翼龙980处理器，vivo X30和vivo X30 Pro采用的就是三星翼龙980。

联发科11月份公布了全新的产品线“天玑”，并推出了5G处理器“天玑1000”，集成了5G调制解调器，12月份又推出了定位中端的5G处理器“天玑800”。

2020年5G展望

今年是5G商用元年，从4月份韩国开始5G商用，目前已有十个国家推出了5G商用网络，手机厂商所推出的5G智能手机也已超过了十款。但5G商用在今年才起步，范围和产品还比较有限，在2020年，5G商用的国家和范围将会增加，手机厂商所推出的5G智能手机也会明显增加。

目前虽已有十个国家开通5G商用网络，但并未实现全面覆盖，诸如推出了5G商用网络的英国和西班牙，5G网络还只覆盖了主要的城镇，但在明年这一些国家的5G网络覆盖范围将会扩大。另外，那些尚未推出5G商用网络的国家，部分也会在明年推出，特别是启动了5G频谱拍卖、分配的荷兰和法国，很有可能在明年推出5G商用网络。

华为、爱立信等电信设商的5G基站和5G设备，今年已大量出货，随着需求的增加和产量的提升，明年这些厂商的5G设备发货量，在今年的基础将会有明显增加，进而也会推动5G商用范围和5G网络覆盖范围的扩大。

手机厂商在今年虽已推出了超过10款5G智能手机，但大多不是全系列支持5G，同一系列中部分支持5G，其他最高仍只支持4G。在华为、高通、三星和联发科推出5G处理器、基带芯片之后，手机厂商在明年也有条件推出更多的5G智能手机，而随着5G网络覆盖范围的扩大，对5G手机的需求也会增加。另外，今年所推出的5G智能手机，售价大多在3000元之上，市面上低于2000元的5G智能手机屈指可数，在更多的智能手机厂商加入5G的行列之后，明年也会有价格更低的5G智能手机可供消费者购买。

值得注意的是，因为芯片等方面的原因，在全球拥有上亿iPhone用户的苹果公司，未能在今年推出5G iPhone，但在与高通和解并达成多年的专利授权协议和芯片供应协议之后，分析师和研究机构普遍预计苹果在明年将推出多款支持5G的iPhone。

在苹果产品预测方面有很高准确性的分析师郭明錤，在12月份就预计，苹果明年下半年将推出的4款iPhone将全部支持5G网络连接，并全部采用OLED屏幕，这些5G iPhone的区别主要在屏幕尺寸和摄像头方面，屏幕尺寸在5.4英寸到6.7英寸之间，最多将采用后置三摄。两款的屏幕尺寸为6.1英寸，另外两款分别为5.4英寸和6.7英寸，全部采用OLED屏幕。