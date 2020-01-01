英国成立长寿AI联盟，利用AI加速实现健康长寿

50岁以上的人是世界上增长最快的人口群体，这给全球经济和医疗体系既带来了机遇，也带来了挑战。为50岁以上的人提供产品和服务的长寿产业，正在成为一个价值数万亿美元的新兴行业。

▲图1：长寿AI联盟研究中心的端到端管道，它们是为精密医学和长寿诊断、预后开发的精密分析框架

目前，仅在英国，长寿行业就囊括了260家公司、250名投资者、10家非营利组织和10个研究实验室。在接下来的十年里，政府制定的长寿政策以及金融业的变化都将改变社会。哪怕在长寿方面取得微小但有实际意义的成果，都将对社会产生巨大的倍增效应。仅仅将人类的健康寿命延长一年，就将减少数千万人的痛苦，并将提高数十亿人的生活质量。

尽管在短期内与其他部门相比，人工智能（AI）都有更多增加健康长寿的潜力，但其在长寿产业中的应用依然非常薄弱。AI拥有巨大的潜力，可以迅速加快长寿研发的实施。为了解决这个问题，英国国王学院(Ark)所属老龄化研究中心与生物老年学研究基金会、Deep Knowledge Ventures以及其他组织合作，在伦敦国王学院成立了长寿AI联盟。

这个新联盟将利用国王学院在遗传学、AI和老龄化研究方面的世界领先研究，开发先进的个性化消费和患者护理方案。该联盟还将利用学术界和产业界对预防性和个性化身心健康和财务健康的关注，帮助加速长寿方面的进步。国王学院AI长寿联盟和AI长寿加速器的成立，有可能帮助英国成为世界领先的AI长寿研究中心，并为长寿研究的巨大进步创造机会，这将使世界各地的人们受益。

未来几年，长寿AI联盟计划扩大规模，将瑞士、以色列、新加坡和美国的研究中心包括在内。这项合作工作涉及将先进的AI应用于长寿解决方案的复杂方法，以及开发先进的框架和技术，包括为保险公司、养老基金、医疗保健公司和政府机构提供生命数据的新颖应用。这些新技术和工具都处于新兴长寿金融行业的前沿，为预防医学和精准健康提供了实际应用的范例。

▲图2：为精密医学和长寿诊断、预后和治疗基准开发的复杂分析框架

长寿AI联盟将成为先进AI驱动的个性化预防性诊断、预测和治疗的领先研发中心和行业学术热点。这代表着从治疗到预防的范式转变，以及一个新的前沿，即从精准医学到精准健康，使英国成为将AI应用于长寿和精准健康的全球领先枢纽。

长寿AI联盟计划将资源投入到其他科学领域的研发中，比如微生物诊断和治疗，特别是先进化妆品的最新进展和创新。该联盟的目标是识别新的长寿和健康老龄化生物标记物，加速诊断与年龄相关的健康衰退问题，开发个性化的身体、精神和财务健康，以更好地实施和促进有效的健康长寿生活方式，如改变睡眠、营养、体育活动、环境暴露和财务规划的模式。

长寿AI联盟将使用Aging Analytics Agency开发的复杂和多维分析框架，在精确健康和个性化预防医学诊所进行行业基准测试，以使用最先进的现有方法和技术构建理想的诊断、预测和治疗渠道。该联盟将开发全面的云计算平台，以开发“最低限度可行”和“最全面”的衰老生物标记物面板，创建激励医生、诊所、数据提供商、AI公司和企业合作伙伴参与的生态系统，并使经过验证的、实验性的衰老生物标记物能够高效而简单地商业化和临床实施，作为延长英国健康寿命目标的框架。

▲图3：这副思维导图提供了英国长寿行业概况，包括260家公司、250名投资者、10家非营利组织和10个研究实验室

伦敦国王学院是长寿AI联盟第一个合乎逻辑的完美所在，因为他们将AI和长寿的资源、部门和技术进行了独特的结合。国王学院也是AI联盟落户的理想地点，因为它有专门的部门和资源，既可以用于AI，也可以用于长寿研究。此外，这家高等学院位于伦敦，地理位置优越，是从事跨行业和产学研合作的理想地点。长寿AI联盟目前正在设计能够互补的AI金融健康联盟，该联盟旨在利用金融和行为数据开发产品和服务，使英国公民能够在长时间的健康长寿期间保持金融稳定和心理健康。

目前，世界上只有三个中心积极致力于将AI应用于精准健康领域，以实现健康长寿。这些机构包括美国的巴克老龄化研究所、美国的Y Combinator以及夏威夷大学癌症中心的AI预测健康研究所(AI-PHI)。其中，只有AI-PHI在实践中真正取得了成功。现在长寿AI联盟已经在伦敦国王学院成立，英国可以立即利用其现有资源，包括非常发达的AI产业，以及其在该行业、学术和政府合作倡议方面极其强大的声誉，成为将AI应用于长寿和精密健康的全球头号枢纽。

目前，英国主要的行业、学术和大都市中心有四个主要的医疗保健AI中心，但没有一个特别关注长寿、精准健康和预防医学。虽然这些中心是AI长寿中心可行性的先例和概念验证，但它们并没有充分满足英国对领先AI长寿研发中心的需求。这些中心应该能够开发领先的解决方案、产品和服务，利用AI的力量来实施实用的产品、服务和解决方案，以延长公民的健康寿命。

▲图4：长寿AI联盟的AI长寿生态系统

到2020年，随着几个关键发展里程碑的实现，长寿AI联盟计划启动一个AI长寿加速器计划，作为专注于长寿研究和药物开发的初创企业与英国主要投资者之间亟需的桥梁。虽然英国的AI和长寿产业生态系统非常发达，但以AI为主要手段进行内部研发的长寿初创企业数量相对较少。

这两个部门的协同作用带来的潜在影响是巨大的。英国政府高度重视AI和长寿这两个独立行业的发展，这两个领域都被列为四大产业战略重大挑战中。然而，通过以独特的融合方式将AI和长寿垂直市场结合起来，英国可以利用该国在这些行业的优势，发挥其最大潜力。

国王学院的AI长寿加速器旨在开发一个基础设施，以促进AI长寿领域的投资和发展，为长寿初创企业提供相关水平的资金。被选入加速器的初创企业还将获得导师和孵化资源，并将获得科学研发、业务发展和投资关系领域的全球专家网络。AI加速器还将为初创企业提供在加速器工作期间成长、扩张和发展所需的工具，并将通过后期风险投资和政府拨款为它们提供进一步发展所需的能力。

事实证明，能够取得实实在在业绩的长寿公司可能会成为下一个谷歌，而投资于这些公司的投资公司可能会成为明天的软银和愿景基金。