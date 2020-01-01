癌症不可救？AI+大数据提供新方案

人工智能的发展，让我们能够重新思考如何用更好的方式来治疗人类疾病以及改善残疾人的生活。人工智能结合大数据，不仅有助于医疗诊断，还能为一系列现代科学认为无法治愈的疾病（如癌症、自闭症、一些精神疾病和罕见的遗传病等）提供新的医疗手段。具体而言，将人工智能、大数据、机器人技术、基因治疗和医学研究相结合，拓展了治疗此类疾病的新的可能性。此外，创新以各种方式联合，还能帮助残疾人更好地生活。

癌症治疗

多年来，癌症治疗一直处于医学研究的前沿，人们从未停止过各类有益的尝试。有了人工智能和CRISPR/Cas9等基因编辑工具，研究人员终于获取一种方法，通过删除基因并重新设计细胞来将癌细胞转化为非癌症细胞。这一治疗方式在特定类型的血癌治疗中尤其有效。最近，由宾夕法尼亚大学Parker癌症免疫疗法研究所和Tmunity Treeutics赞助的一项研究对这种新治疗方式进行了临床试验，并取得了令人振奋的进展。尽管结果尚未公布，前进的道路也很复杂，但这种形式的癌症治疗或许会带领人们向疾病治愈的目标迈进。

自闭症治疗

自闭症是一种发育性谱系障碍，对儿童的影响越来越广。这是一种使人衰弱的疾病，不仅阻碍了自闭症儿童的正常发育，目前也缺少治愈的方法。得益于技术的发展，人们尝试用人工智能来帮助自闭症患者融入周边世界，过上更好的生活。QTrobot和Milo机器人可以教孩子们学习社交技能并识别孩子的情绪。此外，InMoov可以教孩子手语，Zeno可以教孩子如何交流。斯坦福大学的自闭症眼镜项目通过在社交场合提供反馈，比如问候、表达需求、解决冲突等，帮助自闭症儿童适应日常生活中出现的各类情况。

由于自闭症被视为一种发育障碍，而不是一种疾病，研究并没有把重点放在治愈上。今年，当埃隆·马斯克(Elon Musk)公布Neuralink研究和白皮书时，突然出现了关于自闭症是否可以“治愈”的辩论。马斯克在接受采访时透露，Neuralink可能会治疗许多与大脑相关的疾病，如自闭症。

马斯克说，“我认为Neuralink会解决很多与大脑相关的疾病。如自闭症、精神分裂症、记忆力减退等都有可能。每个人都会在某个年龄段经历记忆力减退，如父母记不住孩子的名字之类的事情。”

Neuralink的目标是开发一种人工智能芯片，该芯片将被植入大脑，以收集信息，监控并潜在地刺激大脑，从而优化大脑活动。值得注意的是，将自闭症作为一种大脑疾病而不是一种发育障碍来对待是否是正确的道路，目前尚不清楚，此外，Neuralink项目能否在不造成副作用的情况下朝这个方向取得进展，也尚未有定论。然而，人工智能可以增强大脑的活动，这一想法激发了寻找其他方法来帮助自闭症儿童的新思维方式。

精神疾病的治疗和诊断

近年来，在人工智能的帮助下，精神健康治疗的大部分进展都围绕着治疗(药物、咨询等)和诊断。BetterHelp、Recain、Woebot和Wysa等支持人工智能的治疗应用和机器人能够帮助患者应对心理健康问题，也使得心理治疗更容易为普通民众所接受。

在诊断领域，使用大数据的人工智能治疗系统，如全球Leso数字健康计划，为治疗师提供了大量数据并预测诊断概率，从而使最终诊断更加循证。通过书面交流提供认知行为治疗，人工智能系统可以使用信息来衡量和改进治疗计划，还能协助治疗师使用数据量化治疗计划。

改善残疾人的生活

在假肢设备领域，人工智能同样被应用于改善残疾人的生活水平。美国食品和药物管理局批准的ArgusII系统等仿生眼可以让视力不佳的人看到形状，这让残疾人也能以另一种方式尝试阅读书籍以及过马路，更好地生活。Ossur提供支持AI的膝盖设备，使截肢者能够用仿生肢体以自然的方式行走。研发Livio AI的人工智能医疗设备公司Starkey开发出一种助听器，它不仅能通过降噪来增强听力体验，还能跟踪与健康相关的数据，使患者能够在紧急情况下寻求帮助。

未来，人工智能、大数据、机器人和医学研究等领域的技术创新将产生更多协同效应。这些研究将为治疗、诊断和保健领域的进步拓展更多的可能性。