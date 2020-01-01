山东高铁上热搜：昨晚一桥梁被汽车撞变形致晚点，旅客在动车上跨年

IT之家1月1日消息 12月31日下午，山东省胶济客专胶州北至高密间铁路桥被一辆超限汽车撞击，导致桥梁变形，中断铁路行车，无人员伤亡。途经此区段的部分旅客列车晚点。铁路部门立即启动应急预案，抢修受损桥梁，利用济青高铁安排部分旅客列车迂回运行。

12月31日17时30分，济南铁路官方微博发布通告：

14时40分，山东省胶济客专胶州北至高密间铁路桥被一辆超限汽车撞击，导致桥梁变形，中断铁路行车，造成途经此区段的部分旅客列车晚点。 铁路部门立即启动应急预案，抢修受损桥梁，利用济青高铁安排部分旅客列车迂回运行。对因此给广大旅客出行带来的不便，铁路部门请大家予以谅解，具体列车运行信息请关注相关站车公告信息。

而事件发生后，#山东高铁#在微博上了热搜，阅读量1.3亿，讨论4469。根据一些旅客称，高铁动车在潍坊车站停车，延误了4个半多小时。截至到今年上午，还有网友在讨论山东高铁晚点话题，不少网友称，没想到今年是在动车上跨年。

据济南铁路今天早上消息，经铁路部门抢修，至2020年1月1日5时28分，受损桥梁已基本修复，为确保旅客列车安全，胶济客专胶州北至高密间上下行列车限速运行。受此影响，途经该区段的部分列车晚点；2020年1月1日，G6952/3、D6004、D6027、D6034/1/4、D6035次列车停运；2020年1月2日，D6005、D6033/2、D6066次列车停运。由此给旅客出行带来的不便，敬请谅解。相关列车信息请关注站车公告。