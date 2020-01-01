2019年台积电股价暴涨53.9%，多亏了5G

1月1日消息，据外媒报道，作为全球最大的代工芯片制造商，台积电(TSMC)被视为全球科技需求的代表，随着5G技术迈向2020年，投资者对5G网络和设备的推出前景感到乐观。

图1：台积电联席首席执行官刘德音

台积电股价2019年上涨了53.9%，收于新台币331元(合11.06美元)。该公司的市值已升至2875.1亿美元，与竞争对手三星2887.2亿美元的市值相当。市场研究公司TrendForce的数据显示，台积电和三星是全球半导体行业最大的两家公司，分别拥有约50%和18%的市场份额。

台积电在2019年12月初公布数据显示，去年前11个月的累计收入增长2.7%，达到新台币9666.7亿元（约合323.2亿美元）。到2020年，该公司新的增长动力可能将是5nm芯片，这些芯片将开始应用于苹果下一代iPhone和华为Mate系列手机。台积电的目标是在2022年推出3nm制程芯片。

台积电创始人张忠谋在领导公司31年后，于2018年6月退休。1987年，张忠谋创办了这家公司。在他的整个任期内，他管理台积电的方式被分析人士称为“明智的保守主义”。

投资咨询公司量子国际(Quantum International Corp.)高级顾问约翰·布雷贝克(John Brebeck)说，接替张忠谋的两位联席首席执行官刘德音和魏哲家已经证明了自己的能力。

图2：台积电联席首席执行官魏哲家

市场研究公司Gartner副总裁分析师Samuel Wang表示，台积电最初采用的是客户认可的纯代工业务模式，公司管理层知道如何管理风险。

他说，通过率先推出新的加工技术和高端设备，但又没有走得太快，同时还投资于研发，并给予顶级员工“最高的激励”，以促使他们“夜以继日地工作，努力达到门槛”，台积电已经实现了“高利润率”目标。

分析师们表示，台积电市值的不断增长，也反映出在全球范围内，越来越多的设备需要订购微处理器。TrendForce的数据显示，2020年半导体行业的规模将达到700亿美元，创下5年来的新高。

TrendForce分析师克里斯·许(Chris Hsu)表示，芯片需求目前主要来自智能手机和笔记本电脑等传统设备。他说，云计算操作和数据中心处理等高性能计算增加了需求。除此之外，开发者还希望在联网设备、“智能”监控设备和自动驾驶汽车上使用处理器。