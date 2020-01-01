美电视公司Vizio起诉乐视，称后者仍欠其“一大笔钱”

1月1日消息，据外媒报道，在美国当地时间周一提交给加州中央地区法院的最新动议中，美国高清电视公司Vizio声称，乐视违反了双方2018年就合并失败而提起的6000万美元诉讼和解协议，并称后者仍然欠其一大笔钱。

乐视曾在2016年试图斥资20亿美元收购Vizio，这是乐视将业务拓展到流媒体以外努力的一部分。乐视创始人贾跃亭希望其公司进军电视和智能手机等硬件领域，这样他就可以创建硬件和软件产品协同工作的完整生态系统。但贾跃亭的雄心却毁掉了乐视，因为他让后者背负了数十亿美元的债务。

仅仅一年后，收购Vizio的交易就破裂了，该公司决定起诉乐视，并索赔6000万美元“分手费”。Vizio表示，乐视在提出合并计划时，已经“由于严重的现金流和财务问题而开始崩溃”，并指责其隐瞒这些问题，以使交易得以达成.。Vizio还声称，乐视的收购是个“秘密计划”的一部分，目的是获取其企业客户的信息。双方最终于2018年11月达成和解，尽管协议条款从未披露。

虽然Vizio新指控乐视违反和解协议，但双方和解的条款内容仍属机密。Vizio提交的动议要求法官执行和解协议，并做出针对乐视的判决。除此之外，Vizio的律师只是简单地表明，“乐视实体合伙人违反了协议”，他们“欠Vizio一大笔钱”。Vizio的律师还写道，乐视及其相关控股公司“可以也应该被强制执行和解条款”。

Vizio的律师表示，贾跃亭最近在美国申请破产保护，以了结他在中国欠下的数十亿美元债务纠纷。由于这起诉讼优先于针对贾跃亭的任何其他个人索赔，Vizio已要求法院仅对乐视及其控股公司执行此前判决。

乐视网是否有能力支付其所欠Vizio的款项尚不清楚。几个月来，该公司一直处于从深圳证券交易所退市的危险中，因为贾跃亭在2017年搬到美国时，基本上与公司脱离了联系。在此期间，他大部分时间都在试图拯救另一家公司，即陷入困境的电动汽车初创公司法拉第未来，但没有成功。

在2019年11月发给债权人的一封信中，贾跃亭写道，他对“乐视的戏剧性倒闭负有主要责任”。