孙宏斌回应“接盘侠”称号 ：我口碑好，吃那么多亏有谁听过我抱怨？

IT之家11月29日消息 据老板联播消息，11月27日，在融创152亿收购云南城投两大项目媒体见面会上，有媒体提问称，“外界对孙总（孙宏斌）和融创有一个亲切的昵称叫‘接盘侠’，不知道您怎么看”，对此孙宏斌发表了自己的看法。

融创中国董事会主席孙宏斌表示，“接盘侠”这个称呼我不知道是褒义还是贬义，对融创来说我们确实是机会很多，我们并购市场的口碑和能力（很强），能力也是一直判断力，因此这是我们非常核心的竞争力。谁想在并购市场有这样的口碑是非常难的，为什么呢？就是因为我们吃了很多的亏，我说这么多年我们吃了那么多亏有谁听过我抱怨过一句？就是因为你吃亏之后就觉得吃亏就吃亏了然后继续往前走，做别的事，所以你才有好的口碑，你每次都占便宜，你哪来的好口碑？并购没有显形的市场，隐形的市场就是口碑，这个圈子很小的，这个口碑很重要的，没有口碑就没有机会。



据了解，2018年3月29日的融创业绩发布会上，孙宏斌谈到了投资乐视“血亏”一事。他表示，“对于乐视网，我能怎么办呢，我再借他100个亿，我傻X啊？”之后孙宏斌直称乐视是一个失败的投资，“损失了165亿，你说还怎么壮士断臂，而是断头了”。

孙宏斌称投资乐视对于融创属于失败，融创对乐视的注资主要在乐视网、乐视影业、新乐视智家三块，另外两块都还好，主要是乐视网投资失败了。