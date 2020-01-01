马航回应一航班从大兴机场起飞后返航：出现机械故障

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IT之家1月1日消息 1月1日上午，马航MH319航班从北京大兴机场起飞后返航。
据知名航空博主@航空物语 称，该航班在返航时盘旋两小时进行放油作业。该航班一位乘客称，飞机起飞前后舱门就有故障，起飞10分钟行李架上空调板突然掉落，起飞30分钟机舱气密性出问题。
新京报从北京大兴机场工作人员处获悉，该航班已于13时14分落地。马来西亚航空公司回应称，该航班出现机械故障，必须返航维修。
大兴机场称，该航班已于15：38重新起飞。
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