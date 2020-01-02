中国联通eSIM一号双终端业务全国正式开通！

IT之家1月2日消息 中国联通官方宣布，2020年1月1日起，中国联通eSIM可穿戴设备一号双终端业务从试点陆续扩展至全国。

2019年12月20日，工信部正式批复同意中国联通eSIM穿戴设备一号双终端业务开通全国服务试验，中国联通成为目前国内唯一开通eSIM独立号码与一号双终端双业务全国服务试验的运营商，也是拥有自主知识产权eSIM管理平台的运营商。

eSIM，简单来说，就是电子化的SIM卡，不同于原来的“烧号”，专门的eSIM芯片更加安全智能。eSIM技术带来三大变革，一是卡槽去除，带来了终端设计的自由，同时，由于芯片内嵌于设备之中，可以全面提升防水、抗震性能；二是号码远程下载，带来用户随时随地入网的自由；三是eSIM的多场景化，使泛智能终端接入更为便捷，带来了万物互联应用的更多可能。

目前，eSIM技术已被应用于如智能手表、智能伴侣等可穿戴设备，下一步将在消费物联网、工业物联网等领域得到广泛应用。

此外，中国联通为eSIM业务配置了灵活多样的产品资费政策：对于eSIM独立号码业务，提供两类政策，一类是eSIM专属副卡产品可作为手机主套餐的副卡，与主套餐共享资源，合并计费；另一类是为eSIM专属套餐产品，设置了不同档位的资费套餐，以适应不同消费者的需求。对于eSIM一号双终端业务，提供与手机同一号码，与主套餐共享资源，合并计费专属功能服务。

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