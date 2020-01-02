美国交通安全局对特斯拉Model S撞车事故展开调查

新浪科技讯北京时间1月2日早间消息，据外媒报道，美国国家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）在新年前夜股市收盘后表示，计划对周日发生在洛杉矶的特斯拉致命车祸展开调查。

洛杉矶警察局证实，一名驾驶黑色2016 Model S型特斯拉轿车的司机在周日闯红灯，撞上一辆2006年的本田思域（Honda Civic）轿车，造成车上两人死亡。特斯拉车内的两名乘客被送往附近医院，无生命危险。

目前尚不清楚特斯拉车上的自动驾驶仪--该公司先进的驾驶员辅助系统--是否在车祸发生时已投入使用，以及如果是的话，是否可能导致或加剧了事故。

隶属于美国交通部的国家公路交通安全管理局在必要时有权发布强制性的车辆召回，一般是在汽车制造商未能确定和修复其车辆或车内零部件的危险缺陷时。

国家公路交通安全管理局周二在发给CNBC的一份声明中说："对这起发生于2019年12月29日洛杉矶的特斯拉Model S轿车与另一辆汽车的相撞事故，该局的特别事故调查项目将对事故现场和车辆启动相关调查。"

特斯拉没有回复记者的置评请求。

美国国家公路交通安全管理局的这一项目此前已经启动了对13起事故的调查，均涉及可能使用自动驾驶仪的特斯拉电动汽车。其中11项调查的结果截至周二仍悬而未决。

国家公路交通安全管理局经常与国家运输安全委员会合作。该委员会是一个独立的联邦机构，负责调查美国的每一次民航事故，以及涉及到地面或水体中的交通工具的重大交通事故。

该委员会周一表示，它还没有开始调查特斯拉汽车公司的这一最新的致命事故。该机构确实有几项调查正在进行，包括了对特斯拉自动驾驶仪等先进驾驶系统的调查在内。

2018年3月23日，在苹果公司工程师Walter Huang在一起交通事故中身亡后，运输安全委员会与特斯拉首席执行官埃隆·马斯克产生了激烈争执。该名工程师驾驶的是一辆2017款特斯拉Model X车型，配备了特斯拉的自动驾驶系统。联邦调查的结果目前仍然悬而未决，但预计将在2020年第一季度公布。

2019年4月，在公司的自治日演讲中，马斯克向其粉丝和股东承诺：

"公司期待今年将实现功能完备的自动驾驶。从我们的观点来看，我们希望有足够的信心来表示，人们不需要碰方向盘，也不需要往窗外看，这可能在明年第二季度左右实现。我们期待，至少在一些司法管辖区域，明年年底将获得监管部门的批准。"

在2019年，特斯拉没有宣布其实现了"功能完备的自动驾驶"。