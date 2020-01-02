互联网十年大事记：科技大发展，中国崛起……

科技、创投、商务领域近十年出现了许多巨大的变革，在21世纪的20年代到来之际，外媒整理了2010年到2019年的9个重大事件（排序不分先后）。

1.四大网络/移动垄断企业的出现——苹果、谷歌、亚马逊、Facebook

十年前，谷歌称霸搜索领域，苹果凭借iPhone大获成功，亚马逊在电子商务领域遥遥领先，而Facebook正在社交媒体行业占据主导地位。如今，这四家公司在其核心市场拥有垄断地位，或者双头垄断地位，它们正利用其原先市场地位的力量，将触角伸入到相近的领域或其他市场。

谷歌在世界各地的搜索领域继续保持着垄断地位，在移动操作系统领域拥有双头垄断地位，并控制着诸如电子邮件、视频等领先资产。

苹果在移动操作系统领域拥有另一个双头垄断地位。亚马逊已经在世界各地的电子商务中占据了主导地位，并利用这一地位将其触角延伸到自有品牌产品、物流和云基础设施。

Facebook建立并收购了世界上最具战略意义的四家社交媒体公司，即Facebook、Instagram、Messenger和WhatsApp。

最重要的是，这四家公司掌握了众多用户上网数据，还控制着许多重要的渠道，以便在数字世界中联系到彼此。在21世纪20年代初，社会如何应对这种情况是科技领域最重要的问题。

2.巨额融资不再，勒紧裤腰带的日子来了

将资本作为护城河、将初创公司打造成可持续发展企业的大规模实验现在已经结束了，我们可以说这在很大程度上是失败的。Uber推广了这一战略，并取得了很大进展，但在10年代末，Uber还没有证明自己的业务能够盈利，作为一家上市公司它正在苦苦挣扎，但它需要的不仅仅是靠资本来维持业务。

WeWork是这一战略的快速追随者，但未能进入公开市场，目前正在进行大规模重组，这将决定该业务的命运。这种模式的许多其他实验都失败了，或者正在失败。当回顾过去十年的时候，我可以看到在过去的十年里，大量的资本流入创业公司，其中大部分都浪费在了追逐“资本护城河”这一模式身上。

3.机器学习日渐成熟

机器学习终于在21世纪10年代成熟，现在已经成为大大小小所有科技公司的赌注。在你的产品和服务上积累数据资产，并使用复杂的机器学习模型来个性化和改进你的产品，不是这么做会更好。而是必须这么做。这最终会有利于三大云服务提供商（亚马逊、谷歌和微软），它们为科技行业提供了大量的基础设施来大规模地完成这项工作，如果你想要有竞争力，就必须这样做。

4.订阅服务正当时

4.继00年代网络和移动业务大规模出现广告后，订阅已成为规模第二大的商业模式。创业公司开发业务来运行订阅这一模式，积极的单位经济效益给投资者带来了丰厚的回报，资本也因此流入了这个领域。这是一个非常积极的发展，因为订阅更好地结合了用户，手机和网络应用程序开发人员的利益，避免了免费/广告支持下的商业模式的许多负面影响。然而，随着这十年的结束，许多消费者注册的订阅量超过了他们需要的数量，在某些情况下甚至超过了他们的承受能力，订阅量过大带来的集体抵制正在出现。

5.硅谷：主角光环不再

硅谷作为科技和创业圣地的地位在21世纪10年代开始显现出减弱的迹象，这主要是因为它在这十年里取得了巨大的成功。在旧金山湾区生活和工作是非常昂贵的，生活质量和生活成本的等式没有朝着正确的方向发展。有形的基础设施（交通、住房等）跟不上地区的需求，而且没有迹象表明它会很快改变。这并不意味着“硅谷结束了”，但它确实意味着，其它科技行业将更容易招募到远离硅谷地区的人才。如今，人才真的是唯一重要的东西。

6.加密技术盛行

密码学作为一种强大的技术出现在10年代，它可以解决一些网络和移动领域最棘手的问题。早在计算机出现之前，密码学和加密技术已经存在了很长时间。现代计算机密码学在20世纪70年代发展成熟。但是，互联网、网络和移动计算的出现在很大程度上并没有将密码学的许多核心思想原生地整合到这些平台所建立的协议中。这十年来，比特币和去中心化货币的出现，为将加密技术原生地构建到网络和移动应用程序中，并将控制权交还给用户指明了方向且奠定了基础。

7.科技爆炸的双刃剑

技术在这十年里成了社会的中心。总统醒来后，可能还在床上，但就已经发了几十条推特。我们都受制于我们的电话和我们所依赖的服务。选举使用机器学习技术来细分目标小但重要的投票群体。坏人也可以使用同样的技术来干涉选举和公共话语。在这方面，没有必要把精灵放回瓶子里，但科技行业拥有如此强大的力量，这意味着它将受到社会的高度监管。在这方面，也没有办法把精灵放回瓶子里。

8.富人越富

Axios在最近的一封电子邮件中写道：“发达国家的富人加上发展中国家越来越多的超级富豪……在全球经济增长中占据了惊人的27%。”

但Axios也报道了贫困者过去的十年：在过去的十年里，全世界的极端贫困率减少了一半（2010年为15.7%，现在为7.7%），而在中国几乎完全消除了。

20世纪10年代的输家是发达国家的中低阶层和中产阶级，他们的收入停滞不前甚至下降。

技术在这一切中起了作用。许多超级富豪是通过科技带来的商业利益获得财富的。一些极端贫困的消除也是技术进步的结果。而低收入和中产阶级收入能力的停滞不前绝对是技术自动化的结果，这一趋势在未来几年只会加速。

9.中国崛起！

中国作为一个科技超级大国和全球超级大国已然崛起。在许多领域（例如数字货币），中国在技术上已经领跑了西方国家，未来几年可能还会加速。成为科技超级大国是成为全球超级大国的必要条件，而中国已经具备了这一点，并日益强大。