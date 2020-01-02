科技十年盘点：如何从数据泄露等焦虑中找回乐观？

北京时间1月2日上午消息，随着2020年的到来，现在似乎是回顾过去十年及其对科技世界影响的绝佳时机。安防摄像头最近出现的安全问题恰如其分地概括了我们今天面临的状况：原本为了保护我们的技术反而令更加脆弱。悲观、恐惧和焦虑已经取代了从最开始定义技术的乐观和进步情绪。

然而，这十年也出现了许多前所未有的进步，它以我们可能尚未充分认识到的规模改变了我们的生活和世界。

这个十年究竟发生了什么？我们可以从中学到什么？我们该如何扭转不利局面呢？

1、社交媒体：宣传、虚假信息和不和谐

社交媒体最早出现在2000年代后期。YouTube于2005年首次亮相，而Facebook和Twitter则在2007年左右真正成为主流。因此从技术上讲，这是前十年的创新。但是，当我们站在2010年的转折点时，这些社交媒体平台仍然足够新颖，以至于我们所有人都还在思考它们可以做什么。我们仍然对新技术很着迷。

现在，这种痴迷已经过去了。希望和梦想已被现实所取代：这些平台造成的危害在2010年没有人能想到。

一个明显的例子是对2016年美国大选的干预。西方民主国家和社交媒体公司的领导人对如何利用社交媒体进行恶意操纵同样反映迟钝。我们多数人使用社交媒体只是为了分享宠物和美食图片，有的人却看到了有史以来最先进、最有效的手段来分发和宣传虚假信息。

社交媒体虽然在选举干预中发挥作用，但却未能在支持人权、民主和积极的社会变革上充分发挥潜力。2009年，Twitter帮助伊朗抗议者反抗政权而受到赞誉。而在2019年，我们看到专制政权关闭互联网访问权，并以恶意方式使用Twitter和Facebook。在缅甸罗兴亚族种族灭绝中使用Facebook也是一个令人震惊的例子。

在政府和宣传领域之外，社交媒体过去十年似乎在更大程度上导致人们相互隔离，而没有帮助他们相互团结。在社交媒体上，关于政治、宗教和许多其他问题的争论已变得司空见惯。

由此可见，作为日常生活中最普及的技术之一，这些社交媒体的影响充其量算是中性的，甚至可能是负面的。

2、设备成瘾

说到普及，再来看看移动设备的影响吧。

毫无疑问，2007年的iPhone是革命性的，Android紧随其后。与社交媒体类似，站在2010年代初的时点上，移动设备的作用仍是未知的，当时可谓潜力巨大。然而，在过去的十年中，我们逐渐了解了移动设备可以给我们带来的好处。问题在于，有利必有弊。

iPhone“下拉刷新”功能的发明人劳伦·布里切（Loren Brichter）在2017年10月的《卫报》上发表了一篇文章，他遗憾地承认，这种功能使移动设备变得像老虎机一样上瘾。

花一点时间环顾一家餐厅，你会看到许多人坐在一起，坐在桌子旁，但他们全都紧盯着手上的移动设备，却并没有充分融入与身旁亲朋好友的互动。

我们经常看到有关少年儿童沉迷于电子设备的文章，也会时常看到由此对社会和认知产生的负面影响。与此同时，我们已经看到一些旨在限制屏幕时间的控制功能相继出现，希望减轻移动设备成瘾问题。

现在，移动设备在我们生活中的位置与2010年相比已经相去甚远。我们主要讨论的并不是它的益处，而是危险和问题。

与社交媒体一样，移动设备也是人们日常生活中与技术联系最紧密的渠道。现在，这种联系确变得跟烟草、赌博或阿片类药物一样让人上瘾。

3、无处不在的数据泄露

自2010年以来，数据泄露的数量和规模以前所未有的方式激增，即使我们当中最悲观的人也无法预料到。它很可能被称为“数据泄露十年”。

你只需要访问haveibeenpwned.com，输入你的电子邮件，就可以查看你的邮箱泄露了多少次。在撰写本文时，仅该站点就汇集了超过90亿个受感染帐户。

随之而来的是信用卡欺诈行为激增，身份盗窃猖獗。

局势变得如此糟糕，我们甚至已经对此感到麻木。持续不断的数据泄露事件每次都会损害了数百万个帐户，使我们所有人都陷入挫败感。

所有这些都从根本上深深地削弱了人们对互联网的信任，以至于很多人已经从内心认定自己的数据随时可能会丢失——如果还没有丢失的话。

4、“大科技”的兴起

在美国，在任何东西上贴上“大”这个标签的都不是好事。无论是“大政府”、“大企业”、“大石油”还是“大烟草”，“大”绰号都表明一个行业或机构规模已经超出了美国平民的接受范围。

在最糟糕的日子里，微软可能曾经被称作“邪恶帝国”，但人们并没有称之为“大微软”。

在过去的几年中，我们已经看到“大科技”一词频繁出现，现在甚至已经司空见惯。“大科技”将亚马逊、Facebook和谷歌都归为一类，有时也包括苹果和/或微软，但影响力都不如前三者。

随着人们越来越不信任这些成功的高科技公司，甚至怨恨它们的力量和影响力，“大科技”这个标签已经根深蒂固。作为令人愉悦但令人上瘾和不健康的东西的提供者，“大烟草”和“大技术”之间的文化共性不容小觑。

“大技术”的兴起也影响了业内人士。在过去的几十年中，许多人不仅出于个人的兴趣和热情而进入了科技领域，还希望能建立更美好世界。但他们却发现自己在一个被视为与烟草同样有害的行业中工作，与其初衷背道而驰，而且这种负面影响还产生了深远影响。

5、丧失乐观

技术本身是最后的问题。自1970年代以来，驱动该行业及其乐观情绪的引擎一直是创新。

在1980年，我们知道处理器的到来将使像苹果II这样的电脑变得更加有用和强大。在1990年，我们知道Mac和Windows在下一个版本中会变得更好。在2000年，互联网才刚刚起步，我们知道将会有更多令人兴奋的事情发生。而在2010年，移动设备和社交媒体仍然很新，以至于我们知道（或认为我们知道）更多、更好的技术还没有到来。

在2010年代末，我们却没有了这样的感觉，不在认为会出现更新、更大、更好的东西。

在某种程度上，这是时过境迁的结果。比尔·盖茨（Bill Gates）的重点转向慈善事业，史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）也已驾鹤西归。萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）和蒂姆·库克（Tim Cook）分别为微软和苹果做出了巨大贡献。但与有远见的CEO相比，他们俩的主要角色都是“守护者”。你只能挖掘马克·安德森（Marc Andreessen）在做什么。有远见的一代已经远去，还没有新一代可以取代它。

这也反映了商业现实。如今的创业公司的目标未必是上市，而是希望被微软、谷歌或Facebook收购。尽管这是一个完全有效的商业战略，但它的本质确实“兜售自己”，而不是自强自立。

但这最终反映了基本的科技现实。如上所述，智能手机和社交媒体出现在最近十年中。互联网、万维网和网络浏览器是1990年代的产品。尽管有人曾经预言了PC会消亡，但它仍然存在，而它的起点是1970年代。在许多方面，早期采用者、业余爱好者、极客和黑客共同推动了数十年来对技术的乐观。到了2010年代末，对于这些受众来说，开发或购买或者自己在家制作新颖且具有革命性的东西，已经带不来太多新意。

事实上，我们刚刚听说帕洛阿尔托的Fry's Electronics即将关闭，这份悲壮中带着几分诗意。

即使在我们确实看到了一些新技术的广阔前景，如人工智能或量子计算等领域，在过去的十年中，这些新技术也越来越令人怀疑和担忧。更重要的是，这些技术的外观和感觉更像是出自IBM，而不是来自乔布斯和史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）的车库。

历史学家说，通常需要几十年的时间才能编写一段历史，因此现在就给2010年代定性还为时尚早。但是，过去几年来，我一直听到做技术的同事说着同样一句话：“现在一点意思都没有。”尽管这听起来似乎是肤浅的抱怨，但却反映了更深层次的真理。科技界的性质已经改变，人们对它的态度也发生了变化，它失去了曾经的乐观和坚定。

这种乐观情绪能回来吗？我相信能，下面就是方法：

首先，必须解决影响信任的问题。无论是通过监管还是自我监管，都必须解决有关社交媒体滥用、设备成瘾和数据泄露的担忧。否则，技术将继续朝着“大科技”迈进。

第二，必须有新一代真正颠覆性的创新者，他们将科技视为个人解放的工具，还要下定决心与当今的IBM们竞争，并赢得胜利。要扭转这种局面，下一代极客、黑客和业余爱好者必须找到自己内心的乔布斯和盖茨，沿着自己的道路前进，为未来十年带来新的希望和进步。