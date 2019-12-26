2020年科技趋势前瞻，顶级专家是这么说的…

从AI突破到5G部署，这些热门话题一直在风险投资家、技术高管和分析师的脑海中萦绕。

2020年，技术将走向主流，开始影响日常生活。例如，下一代无线网络5G将开始占据主导地位，并可能成为智慧城市、智能移动和可穿戴设备等其他事物的催化剂。将数字内容置于现实世界的增强现实眼镜将开始出现，并可能使用高速的5G云连接为我们识别人和物。人工智能将会增强在商业中的角色和影响力，公众将会更加了解它。

2020年的科技将出现在美国历史上最大的一次选举、一个不断变暖的地球、一个低效的医疗体系，以及对科技公司是否会作恶持有越来越多怀疑的背景下。科技公司（及其投资者）将更加清楚公众的期望，即新产品能够解决真实的、有意义的问题。

我们与风险投资家和其他专业人士进行了交流，以进一步了解我们将在2020年及以后研究的技术。以下是我们整理编辑的内容。

医疗保健和科学

Andreessen Horowitz普通合伙人Vijay Pande：

人工智能有可能使医疗保健民主化。在几乎所有的医疗领域，从预防到诊断到治疗，人工智能可以降低成本，提供更多的机会，让每个人接触到最好的医生。

Westlake Village Biopartners创始管理合伙人Beth Seidenberg和Sean Harper：

我们相信基因疗法将仍是癌症治疗中最有前途和最令人兴奋的技术之一。该领域已被批准的B细胞恶性肿瘤的治疗方法所验证，其目标是将该技术和疗法应用于实体肿瘤的治疗，如前列腺癌、胰腺癌、卵巢癌和其他一些最难治愈的癌症。

Venrock合伙人Bryan Roberts：

Inscripta的自动化桌面基因编辑器，Onyx把CRISPR基因编辑的多路传输、费力的手工过程变成高度复用、自动化、工业健全的工作流程。

Venrock合伙人Bob Kocher：

Suki创造了最先进、易用、直观的面向企业的语音应用。他们的产品是医生的数字助手，允许医生在看病人时不再打字，并大大减少了写笔记和订单的时间。

StartX首席执行官Joseph Huang：

我们期待在未来的一年里，医疗设备和生物技术创新将会得到更多的关注，同时人们对机器学习和人工智能的兴趣也会持续增长。想象一下，通过可穿戴设备测量你的体温，预测你是否会在感冒之前患上感冒，然后将你与一家直接送货上门的分布式在线药房配对。这个领域将出现许多令人兴奋的事情。

AWS全球医疗健康、生命科学和基因学的负责人Shez Partovi：

随着国家朝着以价值为基础的护理方向发展，人工智能和机器学习与数据互操作性相结合，将改善患者的治疗结果，同时提高操作效率，降低整体护理成本。通过使用预测机器学习模型支持医疗保健提供者，临床医生将能够无缝预测临床事件，如中风、癌症或心脏病发作，并通过个性化护理和更好的患者体验及早干预。

Halo Industries创始人兼首席执行官Andrei Iancu：

在未来的一年里，我们将看到科技从软件到科学创新的变化。尽管在以科学为导向的努力中存在额外的技术风险，但市场创造的好处和可防御性将开始超过这些风险，更多的资本将流入相关企业。这将为下一代消费电子、工业硬件、汽车和基础设施等各种产品带来功能和外形方面的重大进步。

政府和基础设施

Higher Ground Labs联合创始人兼合伙人Shomik Dutta：

在美国我们过去常常通过打电话联系选民，但打电话给选民实际上已经过时了。我预测短信很快也会面临类似的挑战。我们在那里开始看到回报递减，部分原因是选民将开始对短信产生抗体。所以我们要做的是向一个信任仍然很高的地方倾斜，那就是朋友之间。能够使用手机，在网上找到你的朋友，和他们谈论，这是一个非常有影响力的渠道，我们在这方面投入了大量资金，我们希望在2020年看到它的发展。

Betaworks Ventures合伙人Peter Rojas：

正如许多人担心的那样，到2020年，我们将看到恶意使用deepfake和其他形式的合成媒体。公众需要意识到有必要对网上传播的视频证据持怀疑态度，加上出版商和社交平台使用检测工具来帮助他们识别deepfake并减弱其影响。

普华永道美国的技术、媒体和电信企业战略负责人Dan Hays：

毫无疑问，2020年的新闻头条将充斥着新5G网络、扩大覆盖范围和融合5G连接的新移动设备的公告。虽然我们预计2020年初美国的覆盖率仍将徘徊在个位数，但随着新设备的出现和需求的增长，这一数字将在2020年迅速上升。我们可以预见，在2月下旬的全球MWC巴塞罗那2020大会上可以看到更多的内容。

人工智能和语音技术

GitHub高级机器学习工程师Omoju Miller：

公众需要对人工智能的工作原理有一个初步的了解。他们需要对数据如何满足算法并转化为决策有一个大致的认识。例如，面部识别已经被广泛应用于我们的智能家居安全系统中，因此我们需要了解这项技术的能力和局限性，以保护我们所爱的人。

K4Connect高级工程副总裁Kuldip Pabla：

正如预测的那样，语音技术在老年人中获得了巨大的成功。他们喜欢这项技术使用的方便性。到2020年，语音技术将成为老年人生活中不可或缺的一部分。目前的语音解决方案要求由年长的成年人发起对话。随着语音技术的进步，以及聊天机器人和定制数字助理的成熟，语音将在2020年带来双向对话。目前K4Connect为老年人和残疾人提供技术解决方案。

电商和金融

Andreessen Horowitz普通合伙人Angela Strange：

金融服务已经为软件解决方案做好了准备，而自动化金融有潜力释放储蓄，让人们摆脱债务。想象一下这样一个世界，一个应用程序不仅可以自动创建你的财务计划，还可以帮助你开始储蓄、帮你摆脱信用卡或学生贷款债务，甚至可以根据你的年龄调整计划。但这仅仅是个开始。

Menlo Ventures合伙人Shawn Carolan：

越来越多的公司在各自的市场上实现了一键式体验，使用移动、语音、API基础设施等将繁琐的体验压缩到几次点击。按菜谱购买杂货、按需使用虚拟助理、支付账单、向慈善机构捐款，甚至企业数据集成。目的和执行之间的延迟时间继续缩短。

Harbinger Ventures创始人兼管理合伙人Megan Bent：

像Peloton和WeWork这样的超级独角兽公司正面临着将利润置于昂贵的增长目标之上的呼声，随着资金加强对真正的商业模式验证点的审查，并逐渐回归中心，到2020年，获取资本的渠道将会收紧。

虚拟现实、增强现实以及混合现实

Menlo Ventures合伙人Shawn Carolan：

在ARCore（安卓）和ARKit（iOS）上的第一批杀手级应用将会出现，也许是游戏，也可能是我们需要、但目前仍不了解的新领域的应用。

普华永道美国技术、媒体和电信企业战略负责人Dan Hays：

虽然很多人都听说过虚拟现实，但相对来说，很少有人听说过增强现实技术，它是一种平视显示器，将你在周围世界看到的信息叠加在一起。无论是在眼镜上、窗玻璃上还是挡风玻璃上，我们都可以预计2020年将会有很多关于增强现实设备和应用的新内容出现。

Unity Labs的XR负责人Timoni West：

计算机正在接收大量的全球数据，并且能够立即处理这些数据并做一些有用的事情。这就是增强现实成为可能的原因……用户体验设计师将不得不做出相应的调整：不再是只针对不同的设备进行响应式设计，当计算机会对现实世界中的一切做出反应时，他们就需要开始考虑响应式设计。手势、声音、注视、一天中的时间、房间里有多少人、你在哪里；所有这些变量现在都是新的用户输入，必须加以考虑。

Creative Strategies执行董事Ben Bajarin：

在与供应链的关键参与者进行了交谈，并对我们公司所做的消费者认为并接受的事情进行研究之后，我敢肯定，能够让AR眼镜得到广泛采用的技术仍未出现。与我们交谈的供应链人士表示，这至少还需要2-3年时间。因此，苹果将在2020年向市场推出AR眼镜的想法我对此持怀疑态度。

如果这些预测全部或至少部分被证明是正确的，那么2020年可能是科技变革的一年。不仅是科技本身，还有科技在社会中扮演的角色。