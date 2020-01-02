三星DRAM和NAND工厂断电，分析师：有利于清理库存

2020年1月1日，三星电子公司表示，在发生大约一分钟的断电事故后，其华城芯片工厂的部分芯片生产已经暂停。目前正在检查生产线以备重新启动，并评估造成的损失。

看到这则消息，不少人联系到之前三星、海力士、东芝、美光等存储芯片工厂遭遇的火灾、停电、跳闸等事故，不少人会心一笑。

据韩媒报道，此次三星华城芯片工厂断电是因为区域电力传输电缆出现问题，目前三星部分DRAM和NAND闪存的生产已经暂停，预计需要大约两到三天时间才能全面恢复。

对于此次事故可能造成的损失，一位直接知情人士称，没有造成重大破坏，损失可能只有数百万美元。

三星作为全球第一大内存及闪存供应商，此次停电将会对闪存及内存走势带来深远影响，影响供应的话，内存、闪存涨价的速度将会大幅提前，就7月份的西部数据断电事故来说，当时对西数造成的总经济损失是3.4亿美元，其引发的连锁效应导致市场闪存价格上涨23%，此次依旧处于内存价格的转折点，如果影响到供应的话，内存、闪存涨价的速度将会大幅提前，不用等到Q1季度末甚至Q2季度了。

根据TrendForce的数据显示，目前三星的DRAM晶圆月产能为46.5万片。其中，三星出现断电事故的Fab 17工厂的DRAM晶圆产能就达到了12.5万片/月。如果三星Fab 17的DRAM产线全部停产3天来估算，就意味着DRAM晶圆供应可能将减少1.25万片。而根据此前的预计，整个2020年1月的DRAM晶圆供应将为129.5万片，此次事故减少1.25万片，就相当于减少了全球1%的DRAM产能供应。虽然看上去并不算多，但或将会对DRAM市场价格走势带来不小的影响。

瑞穗分析师已经表态，这次意外对三星清库存很有利。