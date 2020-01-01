三星8K无边框电视官方渲染图曝光：惊艳

IT之家1月1日消息 三星可能会在下周的拉斯维加斯国际消费电子展上展示一款突破性的新型电视：一种完全无边框的8K QLED电视。

有媒体称其为三星“零边框”电视，据报道其型号为Q900T和Q950T，该电视的边框非常窄，以至于从远处观看时屏幕边缘似乎消失了。现在德国网站4KFilme报道称，他们已经拿到了该电视的官方渲染图。

目前还不清楚这款电视的价格、上市日期或尺寸等信息，下周CES开幕后，我们将了解到更多信息。