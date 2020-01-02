心系天下三星W20 5G独享高级功能手表和徽标，支持微信三开

IT之家1月2日消息 此前三星心系天下W20 5G折叠屏手机正式发布，标准版价格为19999元，至尊版价格为29999元，内附三星Galaxy Buds真无线耳机和三星专属管家服务。

尺寸方面，三星心系天下W20 5G折叠屏手机长度为160.9mm，宽度展开117.9mm、合起62.8mm，厚度展开6.9mm、合起15.7mm-17.1mm；手机重量为278g。

屏幕方面，采用7.3英寸可折叠屏设计（外屏为4.6英寸），分辨率为2152×1536。硬件方面，配备高通骁龙855 Plus处理器，采用12GB内存和512GB的存储空间，电池容量为4235mAh。

摄像头方面，三星心系天下W20 5G折叠屏手机共有六个摄像头。后置三摄为1600万像素超广角摄像头+1200万像素广角摄像头+1200万像素长焦摄像头；外侧还带有1000万像素自拍摄像头。手机内部具有1000万像素自拍摄像头和800万像素艺术肖像镜头。

今天三星中国官方介绍了几个三星W20 5G的独享功能，包括高级功能手表和徽标、支持微信三开等。

据介绍，三星W20 5G中的高级功能手表和徽标功能能够三种不同屏幕显示来彰显用户的高贵身份。打开设置，找到高级功能手表和徽标，点击合上手机以显示，可看到三种显示选项，分别是高级功能手表、简单手表、徽标，徽标采用了“心系天下”LOGO与背面配色遥相呼应。

另外三星W20 5G还支持微信三开功能，多任务处理支持同时打开三个微信窗口，用户可以到设置菜单——高级功能——找到应用分身——目前可开启微信和微博App的分身功能，如果想开启第三个微信，可以在开启安全文件夹功能，再开启一个微信。