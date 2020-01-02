小米，凑齐了十瓦电磁炉！

“我也一脸懵逼啊。”

一位联想员工今天这样回复网易科技《态℃》栏目组记者。

今日早间9点54分，雷军发微博宣布常程加入小米，担任小米集团副总裁，负责手机产品规划；两分钟后，常程转发了这条微博，表态“2020的第一天为梦想而努力激动激动激动”。

需知，两天前的2019年12月31日，常程刚宣布“因家庭原因聚少离多”从联想离职，随即转身加盟了小米，这条让联想被啪啪打脸的消息迅速冲上了微博热搜。

而小米，在招揽下金立原总裁卢伟冰一年之后，又吸纳一名大将常程，业内对此戏称，小米从此凑齐了“十瓦电磁炉”：“雷电法王”雷军+“卢十瓦”卢伟冰+“万磁王”常程。

突然离职？

2019年12月31日，联想中国区移动业务负责人常程微博宣布离职。不过，据知情人士向网易科技《态℃》栏目组记者透露，常程在2019年12月18日就已经离职，直到12月31日才进行的官宣。

常程在2000年加入联想，先后打造出联想乐商店、茄子快传等互联网产品和Yoga平板电脑、ZUK系列手机等硬件产品，并在2018年5月升任联想中国区手机业务的负责人。

常程的“万磁王”称号，来自于每次发布会前后都会“碰瓷”小米苹果等友商、以各种蹭热度来增加联想手机曝光度，因此被网友戏称“万磁王”。除了“碰瓷”之外，常程还因每天早上雷打不动与粉丝互动而深受粉丝喜爱，联想手机内部人士以及喜欢他的粉丝都乐意称常程为“掌柜”，这缘于此前常程主持研发了乐商店等应用，他原本被称为乐商店掌柜，到了ZUK后，“掌柜”的名号就流传了下来。

据知情人士向网易科技《态℃》栏目组记者透露，常程与小米已经接触了好几个月，但不到半年；即便如此，联想手机相关人士向网易科技《态℃》栏目组记者表示，常程在（2019年）12月初还参与了ZUI的Workshop，讨论下一代产品；该人士称，“当时感觉掌柜还特别有冲劲儿。”

因此，外界对于常程的离职感觉很突然，也有诸多的猜测。有人称，联想将关闭联想手机中国区业务，对此网易科技《态℃》栏目组记者询问了联想手机相关人士，其进行了否认。

被打脸？

联想手机已从“中华酷联”神坛跌落。

期间，联想手机数次易帅，先是刘军，之后是陈旭东、乔健、常程，不过均未能带领联想手机重返中国市场前五行列。而常程在任期间，因推出Z5、Z5 Pro等多款产品，让联想成为2018年出货量增速最快的手机品牌，进入了前十。

但，2019年联想手机表现平平，并多次传出了联想手机将放弃中国市场的消息。对此，联想集团董事长杨元庆每次财报时均强调：不会放弃中国区市场，但联想手机要聚焦在盈利市场，亚太新兴市场不会作为重点发展。

对于常程离职一事，联想官方称常程长期奋斗在竞争激烈的手机一线，承受了巨大的业务压力，家庭聚少离多，因此，基于个人身体健康和希望更多精力照顾家庭的原因，常程近期提出离职。

当时，外界有传言称常程或将加入荣耀；随后，网易科技《态℃》栏目组记者向荣耀内部人士咨询，据其透露，常程并未任职荣耀，反而有可能加盟友商小米。

两天后的2020年1月2日，雷军发微博确认常程加入小米，任职集团副总裁，负责手机产品规划。

这让联想此前关于常程“因个人身体健康和家庭原因而离职”的说法，被啪啪打脸：小米也是出了名的加班公司，尤其是雷军还被称之为“劳模”，每天仅睡3-4个小时。

而更重要的是，小米科技园与联想总部，距离不到6公里。

同样都是涉及手机业务，常程宣布离职的隔天就加入小米，是否会涉及到竞业协议？知情人士透露向网易科技《态℃》栏目组透露，常程并没有签过竞业协议。

联想方面和小米方面，均未对此做出官方回应。