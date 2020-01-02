Redmi K30 5G标配30W充电器，兼容PD协议

IT之家1月2日消息 据Redmi红米手机官微消息，Redmi K30 5G手机将在1月7日上午10点，全渠道现货首卖，该机全球首发骁龙765G、索尼6400万前后六摄、120Hz流速屏。今天上午，小米CEO雷军晒出了Redmi K30 5G包装盒，并自夸：好漂亮的包装。

Redmi K30 5G手机包装盒仍然简约设计，Redmi K30几个字母和数字采用渐变色，而5G的Logo呈现在一角上。

卢伟冰今天表示，Redmi K30 5G手机标配的30W疾速闪充适配器，还兼容PD协议充电。

根据此前的介绍，Redmi K30 5G手机30W疾速闪充采用独立高效电荷泵，充电转化效率达97%，电池容量为4500mAh，可实现30分钟充电61%。

Redmi K30 5G手机搭载了最新的高通骁龙765G处理器，采用了目前最顶级的7nmEUV工艺，集成骁龙X52调制解调器及射频系统并支持SA/NSA双模。手机采用一块6.67英寸120Hz双挖孔流速全面屏，屏幕比例为20:9，屏占比为91%，支持护眼模式2.0。机身采用3D四曲面玻璃设计，拥有双面康宁GG5保护玻璃，由AG磨砂旗舰级工艺打造而成。

相机方面，Redmi K30 5G手机采用前后六摄全场景方案，全球首发索尼6400万像素IMX686传感器，拥有1/1.7”超大感光元件，1.6μm 4合1大像素，f/1.89大光圈，6P镜头， 支持夜神超级夜景功能，与小米CC9 Pro算法相同；采用200万像素人像景深镜头，1.75μm像素，可实现真实自然的背景虚化效果，支持人像模式+电影模式；前置AI双摄，支持萌拍，电影人像模式，支持RAW格式直出。