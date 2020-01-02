一招教会爸妈用扫地机器人

扫地机器人走进了越来越多的家庭，这不快过年了，也有更多的年轻人原意选购一台扫地机器人当做给爸妈的新年礼物。一来可以让爸妈从繁重的扫地拖地劳动中解放出来，每天多跳半小时广场舞，二来现在扫地机器人不像前几年是个累赘，现在的扫地机器人可以做到扫拖一体，地面清洁更干净，也更智能了，支持手机客户端和智能语音助手。



扫地机器人变智能了，也引发了不少用户的担忧，这么多功能和操作对年轻人来说是好事，但对父母会不会过于复杂了。其实完全不用担心，诚然智能扫地机器人功能很多，可自定义项和玩法也相对较多，让父母上手是有难度的，不过扫地机器人再智能，核心功能无非就三个——“开始扫地”、“暂停扫地”和“回充”。使用这三个功能对爸妈来说还是非常容易的，也就是三个按钮，或者三句话。下面我们就以石头扫地机器人T6为例，教给大家一招，让父母学会使用扫地机器人，智能你来用，便利留给父母。

石头扫地机器人T6支持米家和小爱同学，通过米家也可将其添加至Siri捷径，所以不管是安卓还是iOS，我们都有办法把上述三个核心功能变成三个按钮或三句话，只一招，让父母十秒钟上手。

首先是安卓，小米手机和其他安卓手机都可以通过安装米家App添加石头扫地机器人T6，我们可以创建三个智能场景，分别为手动执行“开始扫地”、“暂停扫地”和“开始回充”。

命名后将其分别添加至桌面快捷方式。这样父母连App都不用打开，靠这三个按钮就可以轻松使用扫地机器人了。

再来语音，小米手机内置小爱同学，为父母设置一个唤醒小爱同学的快捷键，比如小米9可长按“小爱捷径”键，其他型号可按住电源键0.5s等，唤醒后对小爱同学说“开始扫地”、“暂停扫地”或“开始回充”，便可执行相应的功能。小米手机以及其他安卓手机，可以将米家App中的语音控制功能添加至桌面快捷方式，也可实现语音控制。如果家里有小爱音箱或天猫精灵，在家甚至不用掏出手机，便可让扫地机器人乖乖听话。

至于iOS，依然可以在米家App中为三个核心功能添加手动执行的智能场景。

然后添加到Siri捷径，此时便可以通过Siri控制扫地机器人了，手机和HomePod皆可。

在快捷指令中，分别新建对应的快捷指令，命名后添加至桌面快捷方式，三个按钮也好了。

亦或可以一个快捷指令中包含三个核心功能，提供选择，也很方便。

至于路径规划等智能功能，自己用来看看扫地机器人的工作状态就好了，爸妈只要按一个按钮，或者说一句话，就能省下不少功夫。

石头扫地机器人T6年货节到手价2399元，S5到手价仅为1999元。

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