最大代理商确认三星新旗舰更名为Galaxy S20系列

IT之家1月2日消息 三星(中国)最大的智能产品、配件销售代理商及售后服务商图腾信息在官微确认，三星今年春季S系列旗舰机，已确认命名为“S20”系列。

此前就有多位微博三星KOL爆料，三星新系列将被命名为三星S20系列，并不是之前传闻的三星S11系列。另外还有配件商确认，Galaxy S20系列包含Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra三款，并没有传闻中的Galaxy S20e。

根据此前的爆料，即将到来的三星S20系列将搭载骁龙865或Exynos990处理器，首次用上LPDDR5内存。而且三款新机所配的Infinity-O Dyanmic AMOLED曲面屏都将支持120Hz刷新率，另外新机的电池容量也将提升。三星S20将采用12MP的主摄，但会改用1/1.76英寸的大底，而三星S20+则搭载一亿像素主摄和采用1/1.33英寸的大底，并首次采用9合一技术，长焦镜头还支持5倍光学变焦和100倍数码变焦功能，据传新机将于今年2月18日在美国旧金山正式发布。

广州图腾信息科技股份有限公司成立于2005年7月，是一家为三星、华为等智能终端厂商提供专业的售后与销售解决方案的服务型企业。图腾信息的业务范围包括：分销、电商零售、客服维修、上门维修、集约式维修、回收检测以及高级别维修等，通过P2C全链条解决方案，帮助智能终端厂商提升销售业绩及表现。