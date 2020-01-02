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戴尔2020款XPS 13笔记本正式发布：全面屏设计，颜值大增

2020/1/2 22:47:04来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月2日消息 戴尔今天发布了备受期待的2020款XPS 13笔记本电脑，采用了新的全面屏设计，使其颜值更具吸引力。

▲左侧为2020款XPS 13，右侧为2019款。

2020款戴尔XPS 13笔记本的显示屏边框进一步缩窄，包括底部边框也极窄，类似全面屏设计，屏占比提升到了91.5%。新的13.4英寸16:10显示屏可以选择Full HD或4K分辨率，均支持HDR和Dolby Vision，可提供出色的观看体验。

键盘面积变大，延伸到了设备的边缘，键帽大了9%，可以改善打字体验，戴尔还将触摸板的尺寸增加了约17%。

2020款戴尔XPS 13搭载了第十代Intel处理器，最高32GB RAM，可选Intel Iris图形显卡，还增加了用于Windows Hello的红外摄像头，当然，新机仍然支持电源键指纹识别。

2020款戴尔XPS 13仍然具有双风扇，双热管和GORE隔热材料，以使其在高负荷下保持凉爽。戴尔估计，配置FHD +显示屏的型号电池续航时间将达到19小时。另外，新设备还支持Wi-Fi6、蓝牙5.0适配器，拥有两个Thunderbolt 3端口，一个microSD读卡器和一个3.5毫米音频插孔。

2020款戴尔XPS 13将于1月7日上市，起价为999美元（约合人民币6955元）。

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关键词：戴尔XPS 13

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