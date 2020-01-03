内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

苹果iPhone 9系列、iPhone 12系列六款手机配置与售价曝光

2020/1/3 11:04:14来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月3日消息 随着2020年到来，有关新iPhone的爆料愈来愈多。根据外媒消息，苹果将在今年推出iPhone SE2、iPhone SE2 Plus、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max等多款机型。

不过，也有外媒指出，传闻许久的iPhone SE2将以iPhone 9的身份归来。同时，苹果将在今年年底或2021年初发布另一款采用LCD屏幕的iPhone 9 Plus。

今日，外媒phoneArena汇总了全新的iPhone 9、iPhone 9 Plus与iPhone 12 系列的配置和售价，具体如下：

iPhone 9：4.7英寸LCD屏幕，采用宽边框与Touch ID，配备A13处理器和3GB内存，后置单摄，并将以399美元的售价取代iPhone 8。

iPhone 9 Plus：5.5或6.1英寸LCD屏幕，采用窄边框与Touch ID，配备A13或A14处理器，拥有3GB内存，后置单摄，售价499美元。

iPhone 12/Plus：5.4英寸和6.1英寸OLED屏幕，支持Face ID，后置双摄，搭载A14处理器，售价为649美元至749美元。

iPhone 12 Pro/Max：6.1英寸和6.7英寸OLED屏幕，超窄边框和重新设计的刘海，后置三摄，配备ToF镜头，售价分别为1049美元和1149美元。

phoneArena表示，同时，iPhone 11将在2021年初以599美元的价格继续销售，使苹果手机的价格覆盖399美元到1000美元的各个价位段。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhone

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    