苹果iPhone 9系列、iPhone 12系列六款手机配置与售价曝光

IT之家1月3日消息 随着2020年到来，有关新iPhone的爆料愈来愈多。根据外媒消息，苹果将在今年推出iPhone SE2、iPhone SE2 Plus、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max等多款机型。

不过，也有外媒指出，传闻许久的iPhone SE2将以iPhone 9的身份归来。同时，苹果将在今年年底或2021年初发布另一款采用LCD屏幕的iPhone 9 Plus。

今日，外媒phoneArena汇总了全新的iPhone 9、iPhone 9 Plus与iPhone 12 系列的配置和售价，具体如下：

iPhone 9：4.7英寸LCD屏幕，采用宽边框与Touch ID，配备A13处理器和3GB内存，后置单摄，并将以399美元的售价取代iPhone 8。

iPhone 9 Plus：5.5或6.1英寸LCD屏幕，采用窄边框与Touch ID，配备A13或A14处理器，拥有3GB内存，后置单摄，售价499美元。

iPhone 12/Plus：5.4英寸和6.1英寸OLED屏幕，支持Face ID，后置双摄，搭载A14处理器，售价为649美元至749美元。

iPhone 12 Pro/Max：6.1英寸和6.7英寸OLED屏幕，超窄边框和重新设计的刘海，后置三摄，配备ToF镜头，售价分别为1049美元和1149美元。

phoneArena表示，同时，iPhone 11将在2021年初以599美元的价格继续销售，使苹果手机的价格覆盖399美元到1000美元的各个价位段。