三星One UI 2.0代码曝光S20相机/Fold 2充电信息：后者支持45W快充

IT之家1月3日消息 预计三星将在2020年2月的一次活动中推出Galaxy S20以及Galaxy Fold 2新手机。新的Galaxy S系列将取代当前的Galaxy S10系列，并且有传言将提供新功能。另外三星还将在活动中一同宣布新的Galaxy Fold 2。

虽然我们目前对Galaxy Fold 2知之甚少，但OneUI 2.0更新带来的新泄露为它带来了一些启示。根据OneUI代码中的提示，Galaxy Fold 2将提供25W快速充电支持，并允许可选的45W超级快速充电。

相关代码还显示出许多有关Galaxy S20相机设置的信息。一段时间以来，我们知道三星正在为Galaxy S20进行大型相机升级。根据OneUI 2.0代码，Galaxy S20将配备“ Director's View”（导演视图），使用户可以对场景或主题进行构图并自动或手动进行跟踪。

三星还致力于“单拍照片”模式，这是一种AI辅助功能，可用于单拍图片或短片。此功能可能类似于Google的Photobooth模式，该模式可帮助用户单拍照片。

接下来是精细控制，它将允许用户控制各种设置，例如光圈、曝光、色调ISO等。

最后，三星也在努力改善散景模式。三星将通过Galaxy S20引入四种新的散景模式-Artify，Mono，Side Light和Vintage。

三星还推出了类似苹果的功能来跟踪电池的运行状况，这将帮助用户及时更换电池并延长手机的使用寿命。