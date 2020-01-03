小米回应设备被谷歌禁用：已修复Bug，适时重新上线

IT之家1月3日消息 今日下午，小米公司就“设备因隐私问题被谷歌禁用”一事回应称，海外销售的Mi Home Security Camera Basic 1080p，在通过Google Home Hub连接Google带屏音箱时会有小概率出现接收到其他Google用户账号下摄像头串流画面的Bug。

小米表示，相关服务系2019年12月26日上线的一项测试新功能，其已与相关平台沟通，于2020年1月2日17时暂停该服务并修复了相关Bug。前述Bug在弱网情况下才有极小概率出现。经查有相关使用场景的用户总数为1044人，其中只有极少数有可能受到影响。

目前小米安全中心已与Google一同沟通并修复了相关Bug，待双方共同测试完善后，其将会适时重新上线该功能。

以下为小米公司声明全文：

针对Mi Home Security Camera Basic 1080p（小米米家智能摄像机海外版）暂时下线连接Google Home Hub功能的声明

1、北京时间2020年1月2日，我们获悉海外销售的Mi Home Security Camera Basic 1080p，在通过Google Home Hub连接Google带屏音箱时会有小概率出现接收到其他GoogLe用户账号下摄像头串流画面的Bug。相关服务系2019年12月26日上线的一项测试新功能，我们已与相关平台沟通，于2020年1月2日17时暂停该服务并修复了相关Bug。

2、Mi Home Security Camera Basic 1080p联动GoogLe Home Hub功能是小米针对Google智能家庭系统开发的功能之一。前述Bug出现在海外销售的Mi Home Security CameraBasic 1080p通过Google Home Hub平台连接Google带屏幕音箱产品时，在弱网情况下才有极小概率出现。经查有相关使用场景的用户总数为1044人，其中只有极少数有可能受到影响。

3、国内用户，与所有使用米家App平台与小米米家相关摄像头的用户（包括中国和海外用户）不受影响。

目前小米安全中心已与Google一同沟通并修复了相关Bug，待双方共同测试完善后，我们将会适时重新上线该功能。小米始终极度重视用户的安全隐私，并将持续全力保障用户权益。