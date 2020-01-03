部分用户24期免息，iPhone XS Max京东低至5699元

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iPhone XS Max是苹果2018年秋季发布的大屏旗舰手机，共有深空灰，金色，银色三种配色，前后双玻璃造型，中框为不锈钢材质。其采用6.5寸 OLED Super Retina全面屏，分辨率2688 x 1242，像素密度458ppi，继续搭载3D Touch，支持DCI-P3广色域，整机三围157.5x77.4x7.7mm，重量208g。

配置参数上，iPhone XS Max同样采用了A12 仿生芯片，2大核4小核结构，相比A11仿生，CPU速度提升15%，GPU速度提升50%，ISP和神经网络引擎也得到了相应的升级，但功耗却最高下降50%。续航方面相比iPhone X的使用时间提升1个小时，使用快充30分钟可充电50%，可使用Qi标准的无线充电器。

相机方面，iPhone XS Max继续采用了双1200万广角长焦双摄，主摄像头为广角摄像头，1.4um像素大小，f/1.8光圈，6P镜片，副摄f/2.4光圈。双镜头支持光学防抖，皆为蓝宝石镜头保护玻璃，可实现2倍光学变焦，人像光效和背景虚化。前置摄像头仍为700万像素，但加入了视频防抖功能，借助原深感摄像头也实现了背景虚化的功能。

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