苹果2020款iPhone展望：相机大升级，5G首次接入

现在距离2020年9月的iPhone新品发布会还有好几个月的时间，但关于即将推出的iPhone已经有多个传闻。

如果苹果沿用2019年iPhone产品命名方案的话，我们预计2020年的iPhone将被命名为iPhone 12和iPhone 12 Pro。

2020年的iPhone将进行重大更新，引入一些自2017年iPhone X发布以来我们首次看到的设计层面的变化。我们预计新的iPhone产品会有三种类型的屏幕尺寸，分别为5.4英寸、6.7英寸和6.1英寸。

有传言称，6.7英寸的iPhone和其中1款6.1英寸的iPhone都将是配备三镜头摄像头的高端OLED设备，而5.4英寸和另一款6.1英寸的iPhone将是带有双镜头摄像头的低端OLED设备，因此价格也将更加实惠。预计2020年，所有iPhone都将采用OLED显示屏，无论产品价格是高还是低。

据传言称，5.4英寸的iPhone 12，是苹果自4.7英寸的iPhone 8以来最小的一款iPhone。6.7英寸的iPhone 12 Pro将是苹果迄今为止最大的一款iPhone。

从设计上看，有传言称至少有一款新iPhone将采用与iPhone 4相类似的金属框架进行重大设计革新。iPhone 4有一个独特的、扁平化的不锈钢框架，可以在新款iPhone中进行复制。可能还会有一种新的TrueDepth相机系统，它可以减少前面凹槽的大小。还有传言称，有一个3D三镜头后置相机系统，它可以使用激光计算房间内物体的深度信息，从而提高摄影和增强现实技术的能力。

2020年将是苹果首次在iPhone中引入5G支持的第一年，这将允许新设备连接到比4G LTE网络快得多的5G网络之中。

预测产品名称

自从2017年iPhone 8与iPhone X一起发布以来，苹果的iPhone命名计划一直令人困惑，因为它直接跳过了iPhone 9。2018年，苹果继续沿用令人困惑的命名方案，选定了iPhone XS、XS Max和XR。但在2019年，随着iPhone 11、iPhone 11 Pro和11 Pro Max的推出，情况变得更加清晰。

苹果之前的产品是一个数字的增长，然后经历了一个“S”年。但由于2020年我们预测iPhone会经历巨大的变化，所以我们认为在命名上不太可能是iPhone 11S，或类似的命名，我们更有可能会看到一款iPhone 12。

如果iPhone 11的低端后续产品被命名为iPhone 12（我们的预测是这样的），那么我们可以期待在2020年推出的两款高端设备将是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。

当然，在新设备发布之前，我们还不能确定这些设备会被称为iPhone 12、12 Pro和12 Pro Max，但这种猜测在目前来看是准确性最高的。

设计

2020年新款的iPhone将采用一种彻底革新的外观设计，其金属框架类似于iPhone 4的框架。

苹果分析师郭铭錤表示，新款iPhone将采用更复杂的细分设计，以及新的挖沟和注塑工艺。

不过，新款iPhone的整体设计将类似于iPhone 4，即两块玻璃之间有一个方形边缘的不锈钢框架。新款iPhone将采用这种方形的不锈钢框架，取代目前的圆形不锈钢框架，机身将继续使用前后玻璃设计。

框架内的金属开槽和注塑成型，据说是为了减少金属屏蔽对内部天线高频传输效率的负面影响。郭明錤认为苹果将使用蓝宝石或钢化玻璃来保护框架上的凹槽。根据另一个传言，可能会有稍微宽一点的天线，尽管这还没有得到可靠消息来源的支持。

尺寸型号

有传言称，苹果将推出三种不同尺寸的四款iPhone，但据说这些尺寸将在2020年有所变化。

到目前为止，有传言称我们将看到一部5.4英寸的iPhone、一部6.7英寸的iPhone和两部6.1英寸的iPhone。5.4英寸的iPhone会比现在的iPhone 11 Pro小，而6.7英寸的新款iPhone则会比现在的iPhone11 Pro Max要大。

一款6.1英寸的iPhone和6.7英寸的iPhone将会是高端iPhone机型，而另一款6.1英寸的iPhone和5.4英寸的iPhone将是低端机型和iPhone 11的后继者。高端iPhone将配备更新的三镜头设置的摄像系统，而低端iPhone将配备双镜头的摄像系统。

显示屏

尽管预计苹果将在2020年继续提供两款高端（也就是价格更贵）的iPhone和一款低端（价格更便宜）的iPhone，但今年所有的设备都可能会配备OLED显示屏，苹果将不再为iPhone系列配备液晶显示屏。

苹果在整个iPhone产品线上使用OLED技术，这种技术配备将带来“更灵活的手机设计”。苹果正在测试中国公司京东方显示器（BOE Display）的OLED显示屏，该公司为苹果的iPad和MacBook生产液晶显示屏。苹果在最近的OLED手机中使用了三星的OLED显示屏，预计还将继续使用。

预计将于2020年推出的新款iPhone将采用三星的Y-OCTA技术，该技术允许触摸屏电路直接在OLED面板上作图，而不需要单独的一层，从而实现更薄的显示屏和更低的生产成本，不过目前尚不清楚这是否能转化为更薄的机身设计。

未来的iPhone可能会采用Apple Watch的低功耗LTPO显示技术。低温多晶氧化物（LTPO）是一种氧化物TFT结构，它的功耗比苹果目前使用的低温多晶硅（LTPS）低15%。目前还不完全清楚苹果是否会在iPhone 12或未来的iPhone上采用这项技术。

自适应刷新率技术

来自著名的三星泄密者“Ice Universe”在推特上的传言暗示，2020年推出的iPhone可能会采用可切换的60Hz/120Hz刷新率。苹果已经在iPad Pro中使用了自适应刷新率技术，所以不难想象这项技术将来会推广到iPhone上。

不过，iPad Pro使用的是LCD显示屏，而非iPhone旗舰机型使用的是OLED显示屏。

A14芯片

有传闻称，台积电将生产苹果在2020年iPhone系列中使用的5纳米芯片。5纳米工艺将生产更小、更快、更省电的芯片，这是由于改进了热管理技术。

台积电将在今年第二季度开始为2020款iPhone生产A14处理器。

RAM

巴克莱分析师Blayne Curtis认为，iPhone 12 Pro机型将采用6GB RAM，而iPhone12将采用4GB RAM。

电池

2020年发布的iPhone可能会在电池容量方面有一些小的提升，因为苹果供应商正在开发一种定制的电池保护模块，它比之前的iPhone要小50%，也会更薄。这可能会为iPhone带来更多宝贵的空间。

后置摄像头

苹果在2019年的iPhone产品线中对后置摄像头系统进行了重大调整，新增了iPhone 11 Pro和Pro Max的三镜头设置，2020年可能会出现更多的摄像头改进。

有传言称，苹果将在iPhone 12 Pro上增加一个激光飞行时间3D后置摄像头，这将给增强现实体验带来显著的改善。

飞行时间（ToF）相机系统会使用激光来计算激光从房间中物体反弹所需的时间，使用这些数据创建周围区域的精确3D图像。这样可以更精确地感知深度，更好地放置虚拟物体，也会使照片能够更好地捕捉深度。

据说该摄像头能够扫描距离设备15英尺的区域。苹果的TrueDepth前置摄像头使用了类似的3D技术，但由于它是红外的，而不是激光驱动的，它只能在25到50厘米的距离下工作。

索尼可能是苹果新系统的供应商，有传闻称苹果一直在与索尼就传感器测试进行谈判。苹果的生产合作伙伴也正在准备VCSEL（垂直腔面发射激光器）组件，以便在相机设置中使用。

到目前为止，有传闻称，2020年即将推出的两款高端iPhone将采用新的飞行时间后置摄像头，因此可能无法在售价较低的低端iPhone中使用。

据传，2020年高端6.1英寸和6.7英寸iPhone将获得传感器位移图像稳定技术，这可能会为这些设备上的超广角镜头带来图像稳定性的提高。

传感器位移技术允许光学图像稳定应用于相机传感器，而不是单个镜头。

TrueDepth摄像系统

苹果分析师郭铭錤认为，2020年，至少有一款新iPhone将采用更小的前置摄像头镜头，以改善屏幕与边框的比例，最终使得前端的凹槽更小。

Credit Suisse的一位分析师表示，2020年，苹果将至少推出一款没有前置凹槽或Face ID功能的新iPhone，取而代之的是屏下指纹传感器，不过这项技术可能还需要几年时间。

苹果供应商AMS已经宣布了一种新的相机传感器技术，该技术允许RBG光和用于前置TrueDepth相机系统的红外接近传感器嵌入到OLED显示屏之下。苹果可能计划在2020年的iPhone中引入新的传感器技术，这将使其能够制造出一款具有较小Face ID凹槽的iPhone。

Touch ID？

台湾《经济日报》认为，至少有一款2020年上市的iPhone将使用高通生产的超声波指纹传感器，尽管这一说法没有得到其他传言的印证。

我们之前也听说过关于超声波指纹传感器的传闻，但大多数传闻都暗示苹果将这项技术的发布日期定在2021年。高通在2019年底推出了一款30x20毫米的智能手机屏下指纹传感器，苹果可以利用这一优势。

巴克莱分析师还暗示，新款iPhone可能会使用声频指纹技术，《环球时报》也暗示，苹果将针对中国市场推出一款配备屏下指纹传感器的无凹槽手机。

郭铭錤认为，苹果正在研发一款既有Face ID功能又有屏下指纹传感器的iPhone，将于2021年而不是2020年推出。他的预测是基于苹果与指纹显示屏技术相关的专利，以及Android智能手机将继续使用这一功能的事实。

根据彭博社2019年的一份报告，未来的iPhone将包括Face ID和屏下指纹传感器。这项技术最快可能在2020年推出，但可能要到2021年才能准备好。

5G连接

2020年，苹果计划在iPhone中使用高通的5G技术，重新使用高通调制解调器芯片，而不是英特尔芯片。高通和苹果此前曾卷入一场激烈的法律诉讼，但在2019年4月成功解决了分歧。

郭铭錤表示，预计所有iPhone都将使用5G技术。这四款iPhone都将采用高通的X55 5G调制解调器芯片。

X55芯片提供7Gb/s峰值下载速度和3Gb/s上传速度，尽管这些数字是理论最大值，实际速度将取决于运营商网络。该芯片是高通首款支持所有主要频段、操作模式和网络部署的5G芯片。

5G技术仍处于推出的初期阶段，但到苹果发布新款iPhone时，美国的主要运营商将已经为大部分地区的网络连接奠定了基础。

苹果和高通正在共同努力，尽快将高通的5G技术整合到iPhone中，由于两家公司的纠纷在2019年4月才得到解决，两家公司都在市场竞争中落后了。苹果通常会在新iPhone发布前18个月确定调制解调器硬件的最终版本。

由于时间限制，苹果可能计划使用高通的调制解调器，但不会使用高通的射频前端组件，这可能会影响最大的无线网速，不过我们需要看看苹果的实施效果如何才能确定。

发布日期

苹果预计将在2020年9月发布新款iPhone 12和12 Pro机型（暂定名称）。

未来会发生什么？

据称，苹果设计师最终的目标是移除iPhone上的大部分外部接口和按钮，打造一款简洁、流线型的设备。如果无线充电技术得到改进，苹果可能会同时取消有线充电，有传言称苹果将在2021年发布一款没有Lightning接口的iPhone。

郭铭錤表示，2021年推出的最高端iPhone机型将提供“完全无线体验”，充电可能都是通过基于Qi的无线充电配件进行的。

更奇怪的是，据说苹果正在与LG Display合作开发一款可折叠显示屏的iPhone，并将于2020年开始生产可折叠显示屏的iPhone面板。据称，苹果还在研发无触控手势控制和曲面屏幕，这些技术有望在三年内推出。