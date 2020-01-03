LG推出“ 真8K” OLED和LCD电视，总共8款

IT之家1月3日消息 LG在CES之前发布了八款8K电视，有两款OLED型号，分别为77英寸和88英寸，以及六款LCD型号，尺寸分别在65英寸和75英寸之间。LG尚未公布任何价格或上市信息，但官方强调，它们都将提供“真8K”，这似乎是在针对三星，后者最近宣布获得8K协会的认证。

三星和LG两家公司都同意8K分辨率是7680水平像素乘以4320垂直像素，但两家公司对如何测量这些像素有不同的想法。LG使用消费者技术协会（Consumer Technology Association）的定义，使用称为“对比度调制”的度量来定义其像素。同时，三星使用8K协会的定义（LG不是其成员），但未列出任何此类要求。

先不管他们在分辨率方面的分歧，LG新发布的电视都支持HEVC，VP9和AV1内容，这在其先前的8K电视上需要外部解码器，还配备了HDMI输入，可以8K分辨率处理60 fps的内容。

新电视配备了LG全新的Alpha 9 Gen 3处理器，该处理器使用深度学习技术来优化图像和声音质量。该处理器可以将视频升级到8K，将音频升级到5.1环绕声，还可以在屏幕上识别面部和文本，从而调整图像质量以改善两者的画质。

此外，LG的新电视还支持Alexa和Google Assistant语音助手，以及与HomeKit和AirPlay 2。LG还表示，电视将在未来升级为具有Alexa远距离语音兼容性，并且可用于从其仪表板监视和控制受支持的IoT设备。