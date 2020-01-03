从短视频看坚果Pro 3的“生态试水”

提起坚果手机，大家可能首先想到的就是Smartisan OS，而提起Smartisan OS，大爆炸、一步和闪念胶囊所组成的效率三件套应该是最广为人知的。近期，Smartisan OS更新到7.2.0版本后，有一个功能引起了小编的注意。

它就是锁屏抖音。仔细想想，2019年发布了那么多的手机，却很少有厂商琢磨出新的锁屏功能。

主流手机的锁屏界面一般就锁屏壁纸、快捷拨号、锁屏相机、通知预览这几个功能，再就是打开音乐类App可以在锁屏上切歌。那你试过锁屏状态下直接刷抖音吗？

现在只要在坚果Pro 3的系统设置中开启锁屏抖音的选项，锁屏界面的底部中央会新增一个抖音的图标。拖动图标向上滑动，就进入了一个简易的抖音界面。它并不是一个完整的“抖音”，除了视频画面，就只有BGM的作者ID、视频作者的ID和视频简介。

你也只能进行双击点赞和“刷视频”的操作，无法进行登陆、关注、搜索等操作。想退出的话，从屏幕底部上滑解锁即可。它不需要安装抖音App，也能独立存在。有意思的是，无论开不开系统声音，锁屏抖音默认开启时都是静音，除非你正连着耳机。不过如果你不想惹人讨厌或成为众矢之的，最好别在公共场合打开声音。

有一段时期，不少第三方主题热衷于设计锁屏扫码支付功能

当然，跳出这个功能本身，我们看到的是Smartisan OS在手机交互上的又一次尝试。从逻辑上看，锁屏抖音可以说是一步的延展形态。后者强调应用间的一步互联，前者则强调高频App的一步直达。那其他人是否有过类似的尝试呢？当然有。比如某国产手机厂商曾利用手机副屏加智能皮套，将其变身成一个MP3；比如很多手机的主题商店中，也有不少第三方主题会在锁屏上加入支付宝、微信的快捷扫码入口。相比它们，锁屏抖音的重点并不是增加快捷功能入口，而是希望将抖音的一步直达与用户的使用习惯紧密结合，帮助其品牌和用户的进一步发展。

IT之家这种高频且单次浏览时间长的应用适合“被锁屏”，而支付宝这种短时工具应用不太合适“被锁屏”

也就是说，锁屏抖音“锁住的”可以是其他任何的App，但这些App一定是使用频次高、用户黏性强、单次投入时间长的，而不是打开-执行某操作-迅速退出的这类应用。所以在Smartisan OS的一步功能中有个叫做“图钉”的小工具，就是专为这种短时工具类应用而设计的，能让你在特定场景下专注于一些信息的持续获取，比如打车、导航、航班信息等。大爆炸、闪念胶囊和一步已经或多或少被友商们借鉴过，魔改过。那么锁屏抖音这种形式一旦被市场接受，就很有可能孵化出各种锁屏游戏、锁屏直播、锁屏背单词、锁屏读书等功能。往更远了说，优先选择抖音这类短视频App，也说明5G时代以短视频和Vlog为代表的数字媒体消费内容，会成为手机发展浪潮中新的机遇。

当下很火的云游戏概念，即使原有硬件平台不支持也能畅玩云端大作

从另一个方面看，不需要安装App也能独立存在，意味着锁屏抖音不依赖新增的注册用户，不进行消息推送，也不产生本地的视频缓存等数据，即用即走。这点则反映了5G时代的另一个趋势，即云应用。云应用本来就是数字内容消费的一种探索，特别是近两年比较火爆的云游戏和云电脑的概念，借助云的力量，让应用在一定程度上摆脱了空间和产品硬件性能本身的桎梏，刺激了普通用户对数字内容的消费需求，甚至云应用、云服务在更加垂直和精耕化的过程中，已经探索出比较成熟的变现模式，比如云网盘。

锁屏抖音或许只是手机厂商们千千万万次尝试中非常普通的一次功能调整，但可以窥见的是：2020年已至，有了5G技术的加持，云的潜力和未来将不容小觑。







