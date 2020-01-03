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因侵害用户权益被工信部下架，人人视频回应

2020/1/3 20:09:43来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月3日消息 今天工信部发布《关于下架第一批侵害用户权益App名单的通报》，称截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有3款App未按要求完成整改，按有关法律和规范性文件要求对其进行下架处理，三款App分别是《人人视频》《春雨计步器》《微唱-原创音乐》。

今天晚间人人视频官微发布声明致歉，称人人视频应用内存在部分早期技术问题未解决，导致本次应用下架。人人视频已及时与工信部建立联系。将积极配合工作，按时完成整改，提供合法合规版本，确保用户权益不受侵害。

以下是回应全文：

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关键词：人人视频

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