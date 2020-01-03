realme真我手机正式宣布：杨紫成首位全球代言人

IT之家1月3日消息 今天@realme真我手机 官微正式宣布，杨紫成为realme真我品牌首位全球代言人。

realme官方称，“欢迎@杨紫 成为realme真我品牌首位全球代言人！勇敢、年轻、real，是我们共同的标签。5G青年旗舰真我X50，全网通双模5G手机，主流频段全覆盖，1月7日正式发布。和杨紫一起，开启realme的全民5G越级时代。别等，5G了再说！”同时，“为关爱贫困母亲，助力中国青少年健康成长，转发达到10万次，realme将与杨紫一起向@母亲邮包 捐赠10万元，共同帮助山区贫困母亲。”

杨紫，1992年11月6日出生于北京市，毕业于北京电影学院2010级表演系本科班，中国内地影视女演员、流行乐歌手。

今天下午，realme CMO徐起手拿realme真我X50 5G手机真机，可以看到realme真我X50 5G手机采用了左上角药丸打孔屏设计，上左右三边看起来也比较窄，“下巴”相对来说稍微宽一点。

据目前官方爆料消息，realme真我X50 5G手机将搭载高通骁龙765G处理器，后置竖向排列四摄，具有超广角摄像头；支持双通道Wi-Fi和5G同时在线功能。充电方面，将搭载增强版VOOC闪充4.0，30分钟充电至70%。

realme真我X50 5G手机和realme Buds Air真无线耳机将于2020年1月7日正式发布，IT之家也会带来现场详细报道。