内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

realme真我手机正式宣布：杨紫成首位全球代言人

2020/1/3 21:15:51来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月3日消息 今天@realme真我手机 官微正式宣布，杨紫成为realme真我品牌首位全球代言人。

realme官方称，“欢迎@杨紫 成为realme真我品牌首位全球代言人！勇敢、年轻、real，是我们共同的标签。5G青年旗舰真我X50，全网通双模5G手机，主流频段全覆盖，1月7日正式发布。和杨紫一起，开启realme的全民5G越级时代。别等，5G了再说！”同时，“为关爱贫困母亲，助力中国青少年健康成长，转发达到10万次，realme将与杨紫一起向@母亲邮包 捐赠10万元，共同帮助山区贫困母亲。”

杨紫，1992年11月6日出生于北京市，毕业于北京电影学院2010级表演系本科班，中国内地影视女演员、流行乐歌手。

今天下午，realme CMO徐起手拿realme真我X50 5G手机真机，可以看到realme真我X50 5G手机采用了左上角药丸打孔屏设计，上左右三边看起来也比较窄，“下巴”相对来说稍微宽一点。

据目前官方爆料消息，realme真我X50 5G手机将搭载高通骁龙765G处理器，后置竖向排列四摄，具有超广角摄像头；支持双通道Wi-Fi和5G同时在线功能。充电方面，将搭载增强版VOOC闪充4.0，30分钟充电至70%。

realme真我X50 5G手机和realme Buds Air真无线耳机将于2020年1月7日正式发布，IT之家也会带来现场详细报道。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Realme

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    