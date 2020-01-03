古代人如何绘制地图？古希腊人完全靠步行丈量

GPS导航让我们几乎很难迷失方向。虽然技术的发展让绘制地图变得相当简单，但是人类事实上花了几个世纪的时间来完善绘制地图的技术。那么你知道古人如何绘制地图吗？

可能有人会认为地图描绘的都是陆地、河流和道路，但最早的地图实际上描绘的是夜空，也就是说，描述的是人们对天空观察的结果。

已知的第一张地图

我们已知的第一张地图来自公元前600年的巴比伦，是绘制在一块泥板上的。它代表了当时人们对世界的理解。关于这幅地图背后的真实意图仍有争议，但它准确地描述了附近的城市和地形。

世界地图的问世

在过去，地图大多只是描述单一地区的图形。就像公元前600年巴比伦人绘制的地图一样，大多数地图描述的都是关于某一地区的地形以及附近的道路和城市。而且，这些地图都是综合了旅行者日记、科学假设、文献和航海家报告等信息。

世界地图直到5世纪才出现，但是最初的地图没有保存下来。它同样是一个圆形的地图，陆地被包围在一个水体中，适宜居住的希腊位于中心，与地中海为邻。北部是欧洲，南部是亚洲。虽然不是很具体，但仍然让人印象深刻。

从那时起，越来越多的地区得到探索并被绘制在地图上。这些地图仍然是圆形的，四面环海，但是增添了更多关于亚洲和欧洲的细节。公元4世纪，我们的祖先也开始在丝绸和木块上绘制地图。

古代人常用的绘图方法

希腊人用斯塔德（古希腊长度单位）来计量距离，他们会雇佣专人通过统计步数来计算两地之间的距离。

在古代，制作地图更多地与数学而不是地理有关。地图制作本质上使用了数学方法，比如三角测量。这是当时最常用的技术，而且这种测量方法今天仍在使用，但使用的方式要复杂得多。

古希腊天文学家托勒密在公元2世纪绘制了一幅世界地图，使用的是我们今天仍在使用的经纬度。他不仅绘制了地图，还写了一本关于他如何绘制地图的书。

随着新区域的探索和记录，地图变得越来越详细。此外，数学和天文学的进步也对世界地图的完善起到了非常大的帮助。