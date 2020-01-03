三星S10 Lite/Note 10 Lite正式发布：前者支持超级光学防抖

IT之家1月3日消息 三星刚刚正式发布了Galaxy S10 Lite和Galaxy Note 10 Lite两款新机，将“关键的高端功能”带给更广泛的受众。

三星Galaxy S10 Lite

尽管名字叫三星Galaxy S10 Lite，但其看起来并不像三星2019年的旗舰，因为它与最近发布的Galaxy A71使用了相同的6.7英寸Super AMOLED Infinity-O显示屏，边框很窄，前置摄像头为3200万像素和f / 2.2的光圈。

该机背面有一个相当大的矩形摄像头模块，里面包含一个LED闪光灯和三个摄像头，主摄像头为4800万像素相机，具有改进的光学图像稳定功能，三星称之为Super Steady OIS，与“超级稳定模式”结合使用时，“可以为注重动作的照片和视频提供更高的稳定性”。另外两个是500万像素的微距相机和一个1200万像素的超广角相机。

配置方面，三星Galaxy S10 Lite搭载高通公司的骁龙855处理器，128GB可扩展存储以及6GB或8GB RAM。其他功能包括Android 10和One UI 2.0，对4G LTE网络的支持以及一块4,500mAh的大电池。

三星Galaxy Note 10 Lite

外观方面，三星Galaxy Note 10 Lite跟Galaxy S10 Lite几乎相同，唯一的区别是前置摄像头开孔更小，但在配置上两者却有很大不同。

首先，Galaxy Note 10 Lite支持S Pen和低功耗蓝牙，意味着可以通过单击手写笔来演示文稿，控制视频甚至拍照。三星还为这款手机配备了自家的Exynos 9810处理器，曾在Galaxy S9和Galaxy Note 9中使用过。还配备了128GB内部存储和6GB RAM，也将提供8GB版本。也安装了Android 10，并内置4,500mAh电池。

但摄像头方面有所不同，Galaxy Note 10 Lite三摄包括1200万像素长焦摄像头，支持2倍光学变焦，一个1200万像素的超广角相机，和一个1200万像素的主摄像头，采用常规的光学图像稳定技术和双像素自动对焦技术。

上市时间和售价

三星Galaxy S10 Lite提供棱镜白，棱镜黑和棱镜蓝三种款式，Galaxy Note 10 Lite提供渐变色、黑色和红色三个版本，三星尚未透露新机的上市时间和售价，只是称售价很亲民，进一步的信息将在“未来几周之内”透露，可能会是CES 2020上。