小米中国区调整：成立三大销售部门，小辣椒创始人加入

1月3日晚间消息，小米今日宣布新的组织调整。其中中国区成立三大销售部门以及区域管理部，这也是卢伟冰接任中国区总裁后的首次架构调整。

小米集团层面，任命李涛为质量委副主席兼办公室主任，向颜克胜汇报；任命姜喜明为质量办公室副主任，向李涛汇报。

任命金凡为AIoT战略委员会副主席，负责AloT智能全场景的用户体验规划和组织协调。

任命刘新宇为智能硬件部总经理，负责智能硬件的业务发展和团队管理，向CEO汇报。

任命袁军为MIoT副总经理，负责米家智家居平台的技术规划和研发管理工作，向范典汇报。

中国区方面，也迎来了一系列组织调整。

成立销售一部，张剑慧继续担任中国区副总裁兼任销售一部总经理，负责小米网、小米之家、授权店业务；成立销售二部，任命王晓雁为中国区副总裁兼销售二部总经理，负责电商一部、电商二部、电商三部业务；成立销售三部，任命于澎为销售三部总经理，负责运营商业务、省包业务、NKA和DKA业务、专营店业务。

值得注意的是，王晓雁为小辣椒手机创始人，该公司起初也是学习小米的互联网手机模式起家。早在2019年12月，王晓雁就在微博上与卢伟冰进行互动。

近期，小米在手机业务上先后引进了多位高管。日前，前联想集团副总裁、手机业务负责人常程刚刚宣布加入小米，担任小米集团副总裁，负责手机产品规划。

以下为小米任命文件：