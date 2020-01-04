特斯拉车辆交付创纪录，股价飙升市值达800亿美元

1月4日消息，据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉股价再次冲高，美国当地时间周五开盘后股价一度突破450美元大关，市值达到800亿美元。

特斯拉股价创下新高之前，该公司公布了2019年第四季度和全年交付和生产报告，显示其创造了最新交付纪录。

2019年第四季度，特斯拉向美国和其他地区客户交付了11.2万辆汽车。这个数字里包括超过9.2万辆Model 3，再次证明这款电动汽车在全球购车者中的受欢迎程度。特斯拉的旗舰车型Model S和Model X虽然有些老旧，但第四季度交付依然超过1.9万辆。

但更重要的是，特斯拉也实现了2019年全年预期目标的下限，该公司估计2019年全年交付36万至40万辆新车。在这一年中，特斯拉在全球交付了约367500辆汽车，比2018年交付量多出50%。特斯拉在2019年售出的汽车比前两年的总和还要多。

老牌汽车制造商已经用所谓的“特斯拉杀手”来攻击马斯克，但迄今为止还没有出现真正的竞争对手（是不是像当年安卓厂商都说自己的“iPhone杀手”）。通用汽车公司的全电动雪佛兰Bolt去年第四季度在美国的销量暴跌47%，全年销量下滑9%。

在特斯拉最近的财报电话会议上，马斯克表示，他认为即将推出的跨界车Model Y销量将超过Model S、Model X和Model 3的总和，但没有给出具体时间表。

Robert W. Baird分析师本·卡洛(Ben Kallo)在一份报告中写道：“上海工厂的交付量应该是推动特斯拉汽车销量增长的下一个催化剂。更重要的是，这家工厂的扩张速度似乎快于我们的预期。”

2012年，也就是特斯拉推出Model S轿车的那一年，该公司只交付了2650辆轿车。7年后，这个数字达到了36.75万辆，是当时的138倍。分析师平均预计，2020年交付量将达到46.3万辆，同比增长28%。

在这些令人印象深刻的业绩中，特斯拉的股票开盘即达到每股436.92美元，随后最高升至至每股454美元，市值突破800亿美元。最终特斯拉报收于443.01美元，涨2.96%，市值798.5亿美元。

特斯拉股价在2019年经历了暴跌和飞涨。在第二季度亏损后跌至两年低点，但随着第三季度盈利业绩的发布，该股经历了令人印象深刻的复苏。自那以后，特斯拉股价始终处于上升趋势，过去三个月和过去12个月分别上涨了84.6%和43.3%。相比之下，标准普尔500指数在过去三个月和过去一年分别上涨了11.9%和33.1%。

目前，所有人的目光都将集中在特斯拉即将发布的财报上。随着该公司达到2019年的预期目标，并以强劲的势头结束这一年，特斯拉承载着巨大的动力。如果特斯拉最终达到甚至超过其第四季度收益预期，那么该股的上涨很可能才刚刚开始。