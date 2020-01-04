特斯拉官方解答中国制造Model 3配置与交付问题

IT之家1月4日消息 北京时间今日凌晨，特斯拉官方发文解答了关于中国制造的特斯拉Model 3配置与交付问题。

政策相关方面，中国制造标准续航升级版订单可以享受新价格吗？官方表示是的，可以按照新的价格来配置您的车辆，当然您也可以按照原有订单价格和配置继续交付。官方还表示现在可以修改自己的订单配置，但可能会影响交付时间，具体要以交付专员给您更新的时间为准。

提车预期方面，特斯拉官方表示会根据下单日期依次联系所有客户，并在联系后的24小时内确认客户的配置及春节前提车意愿。如您希望春节前提车，您可以优先选择深海蓝、珍珠白及冷光银车漆、19英寸运动轮毂及黑色内饰配置的车辆。确认配置后，我们将严格根据下单日期，为春节前有提车意愿的客户匹配车辆。

官方补充到如客户有意愿春节前提车，但由于下订时间较晚无法匹配到车辆，将进入候补名单。如已匹配的客户放弃春节前提车、或在车辆到达的3个工作日内无法提车，特斯拉将取消订单匹配，将车辆匹配给交付地候补名单中第一顺位的客户。

关于家庭充电服务包相关更新，之前说充电桩免费现在怎么又收费了？官方表示为了能让每位客户根据自己的情况，以最合适的价格获得自己所需要的产品组合，我们将家庭充电服务包变成了选配。最后官方表示家庭充电会给您带来最优的用车体验，所以如果您有条件，我们仍然建议您选配家庭充电服务包。