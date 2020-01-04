不止P40/Pro，消息称华为P40系列还有Lite版

随着2020年的到来，华为全新一代P系列旗舰——华为P40系列也正式提上了议事日程，据悉该系列新机将在今年3月亮相，仍将提供P40和P40 Pro两个版本。而现在有最新消息，近日有知名爆料人士透露，全新的华为P40系列或将不止两款，而是将在上述版本的基础上增加一款逐渐流行起来的lite版。

据国外知名爆料人士@Teme 近日透露的消息显示，全新的华为P40系列新机将包括三个版本，同时爆料人士@RODENT950也对该消息予以了证实，进一步增强了该消息的可靠性。同时近年来不少热门系列产品也在以往双版本的基础上增加一款低配的lite版，以此进一步拓展受众面，那么此次华为P40系列采取这一策略也实属情理之中，可以让更多价格承受力有限的用户也能第一时间入手旗舰系列。

其他方面，根据此前曝光的消息，华为P40系列将有望提供P40、P40 Pro和P40 lite三个版本，均将采用开孔全面屏设计，其中P40和P40 lite将采用直屏设计，而P40 Pro将采用双曲面屏设计。此外，前两者将搭载搭载麒麟990芯片，外挂巴龙5000基带，前置3200万像素摄像头，后置4000万主摄+2000万超广角+800万长焦+TOF徕卡四摄，而P40 Pro将后置徕卡5摄相机模组，支持10倍光学变焦。至于lite版的配置，目前还不太清楚，但肯定要低于P40。

据此前华为消费者业务CEO余承东透露的信息，全新的华为P40系列新机将于今年3月份亮相，号称将采用“从未见过”的设计，拥有更好的拍照质量、更好的性能。