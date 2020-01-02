华为openEuler操作系统源代码正式开放

IT之家1月2日消息 去年9月19日，华为在上海举办的第四届华为全联接大会上宣布，华为服务器操作系统EulerOS开源，开源名为openEuler。华为Cloud&AI产品与服务总裁侯金龙还透露，华为正在与中标红旗、武汉深之度等公司筹备开源社区。

日前，openEuler开源社区（以下简称openEuler社区）正式开放源代码、镜像及开发测试环境，标志着openEuler社区开放运作迈出了坚实一步。作为主要筹备方，华为会逐步开放在ICT基础软件领域的技术积累，将操作系统、编译器/JDK等领域的基础平台能力开源至openEuler社区。

在openEuler社区，社区参与者可下载操作系统安装镜像或源代码，快速了解并掌握openEuler操作系统的实现，深度参与到社区的创新和实践。除标准组件外，此次openEuler社区还孵化了A-Tune和iSula两个开源子项目：A-Tune是智能性能优化系统软件，即通过机器学习引擎对业务应用建立精准模型,再根据业务负载智能匹配最佳操作系统配置参数组合，实现系统整体运行效率提升；iSula是一种云原生轻量级容器解决方案，可通过统一、灵活的架构满足ICT领域端、边、云场景的多种需求。

▲ openEuler开源社区网站

openEuler社区将秉承开放、开源的原则，通过与Linux Kernel、GCC等广泛的开源社区合作，打造创新平台，构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生态繁荣发展。

在2019华为全联接大会上，华为宣布基于“鲲鹏+昇腾”双引擎，全面启航计算战略，致力于为世界提供最强算力，让云无处不在，让智能无所不及，通过“硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”来推动计算产业更好地发展。截至目前，天津麒麟、普华基础软件、深度科技、中标软件、中科院软件所等众多操作系统领军企业和研究机构已经参与openEuler社区筹建，并陆续推出基于openEuler LTS（Long Term Support）版本的商业发行版。

开发者可以通过访问如下链接，获得相关代码和文档，供参考学习、了解openEuler操作系统的架构和源代码。

https://gitee.com/openeuler

https://gitee.com/src-openeuler

据此前官网介绍，作为面向企业级通用服务器架构平台的操作系统软件，华为欧拉服务器操作系统软件（简称EulerOS）基于稳定系统内核，完美支持鲲鹏处理器和容器虚拟化技术，着力在系统的高可靠、高安全以及高保障方面储备了富有竞争力的技术特性。为企业用户提供了一个稳定安全的高端计算平台，并充分利用 Linux 的可伸缩、高性能和开放性的优势，从容面对快速的业务增长和未来的挑战。

EulerOS是目前支持TaiShan服务器最好的操作系统之一，在性能、兼容性、功耗等方面具备较强的竞争力，持续推动鲲鹏处理器的生态构建。

提升多核并发能力，增强业务性能；L2 Cache共享技术，提升不同OSD进程间访问效率；首次在鲲鹏处理器架构内实现内核热补丁。

通过和Linaro及绿色产业联盟合作，联合构建绿色计算生态联盟，促进鲲鹏生态发展。

通过鲲鹏处理器的关键特性使能，实现了核心业务场景性能突破，并在Linux内核、虚拟化、GCC、OpenJDK及Docker等开源社区持续贡献，催熟产业生态。

此外，侯金龙还宣布，华为的数据库GaussDB也将开源，目前覆盖70%企业业务场景，2020年6月30日之前全面上线。