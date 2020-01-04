联想2020款ThinkPad X1 Carbon和Yoga机型公布：设计小改，性能更强

IT之家1月4日消息 据外媒报道，联想通常会在CES展会上更新自家的产品阵容，今年自然也不例外。联想将在CES2020上推出第8代ThinkPad X1 Carbon和第5代ThinkPad X1 Yoga，新机型采用新剪刀键盘设计，更完善的安全功能以及对Wi-Fi 6的支持。

相对于前代产品，2020款联想ThinkPad X1 Carbon依旧延续了前代的重量和厚度：重1.09 kg，厚14.9 mm，2020款ThinkPad X1 Yoga重1.3 kg，厚15.25 mm。配置方面，新机器搭载英特尔十代酷睿（Comet Lake）六核处理器、板载16GB LPDDR3内存以及2TB固态存储。

第一项改进：2020款X1 Carbon和Yoga新品换用了新设计的剪刀式键盘并加入了一枚方便用户即时语音通讯的按键。

第二项改进：加入对Wi-Fi 6无线网络的支持

第三项改进：用户可选配最大亮度500尼特的全高清屏幕以及PrivacyGuard防窥屏+ ThinkPad PrivacyAlert软件技术。ThinkPad PrivacyAlert软件技术主要的作用是当有人盯着用户的屏幕时会警告用户。除了最大的500尼特亮度，2020款X1 Carbon和Yoga还支持杜比视界超高清显示屏。

两部2020款X1机型均采用了51 Wh的电池，其中Yoga的续航时间在10~15小时，Carbon续航时间在10~18小时。X1 Carbon 2020还参加了英特尔Project Athena“超极本2.0”认证项目。

预计联想将于今年晚些时候开售2020款ThinkPad X1 Carbon / Yoga，起售价分别为1499 / 1599美元。