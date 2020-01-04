汉家松鼠《部落与弯刀》Steam发售：骑砍风格，售价40元

IT之家1月4日消息 汉家松鼠打造的国产开放世界角色扮演游戏《部落与弯刀》现已上架了Steam平台，这是一款带着异域沙漠色彩的开放世界角色扮演游戏，限时打折，原价46元，现价40元。现在游戏的玩家评价现已出炉，Steam特别好评。

游戏介绍：

这是一部带着奇幻色彩的异域传说。统治大漠的“旧王朝”已经崩溃，各个部落之间开始了无止境的相互攻伐，在这乱世背后，还潜藏着一个更大、更为黑暗的深渊……



在这片幻想的沙漠中，玩家将有机会扮演各种角色，在开放世界中探索。

开放世界：整个世界在规则演算下不断变化，每次游戏都会是不同的体验；



探索与挑战：整个世界中提供许多谜题等待你去解开，也有非常多的挑战BOSS，对应丰厚的奖励；



多周目：可以通过多反复通关周目来达成更优结局，抑或探索各种隐藏事件和故事；



大规模团战：玩家可以招募士兵，培养自己的部队，在这片大陆上和敌方展开大规模攻防战；



策略性：无论是兵种的搭配，还是英雄技能的选择，抑或战中的阵型、战术等等，这个游戏都会是策略游戏控的菜；



扩展性：我们将提供可视化MOD编辑器，让玩家可以方便的对整个世界添砖加瓦。

最低配置:



操作系统: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64 bit



处理器: 2.50GHz



内存: 4 GB RAM



显卡: HD4400



DirectX 版本: 11



存储空间: 需要 6 GB 可用空间

Steam链接：点此访问

