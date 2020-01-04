三星Galaxy A51/A71手机将登陆欧洲，价格和发布日期公布

IT之家1月4日消息 早在去年12月，三星Galaxy A51和三星Galaxy A71手机在越南正式发布，目前三星官方也宣布这两款手机将登陆欧洲市场。

据了解，三星Galaxy A51手机将于本月底首先在荷兰市场推出，售价为370欧元（约合人民币2875元）。

三星Galaxy A51搭载Exynos 9611处理器和8GB内存；具有6.5英寸20:9的Infinity-O Super AMOLED中置打孔屏，采用屏下指纹，前置摄像头为3200万像素。后置“L”型四摄，48MP主镜头+12MP超广角（123度），还有两个5MP摄像头。电池容量为4000mAh电池，具有15W快速充电。

而三星Galaxy A71手机将于今年2月份登陆大部分欧洲市场，英国的发售日期已经确认，为2月7日。价格方面，三星Galaxy A71手机售价为470欧元（约合人民币3652元）。

三星Galaxy A71搭载高通骁龙730处理器，具有6.7英寸20:9的Infinity-O Super AMOLED中置打孔屏，采用屏下指纹。摄像头方面，前置摄像头为3200万像素，后置“L”型四摄像头为64MP主镜头+12MP超广角（123度）+5MP+5MP组合。电池方面，容量为4500mAh，具有25W快速充电。