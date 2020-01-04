戴尔2020款XPS 13散热升级：热管更粗更长，双风扇尺寸更大

IT之家1月4日消息 近日，戴尔发布了新款的XPS 13笔记本9380，相比上代变化巨大，16：10的全面屏未来感十足，CPU升级为10nm酷睿，现在根据Pcworld的消息，2020款XPS 13散热升级，热管更粗更长，双风扇尺寸更大。

据介绍，2020款的戴尔XPS 13 9300系列采用了的16:10的屏幕，屏幕垂直显示区域更大，由于全面的屏幕的设计，笔记本整体的宽高比与老款大致相同。

在发布会现场，戴尔应媒体要求，打开了XPS 13 的后盖，显示出了其内部的设计。

▲新款XPS 13

官方称固态硬盘可以升级，SSD上面还有一层铜片来帮助散热，但是戴尔没有将散热片卸下，采用的固态品牌未知。在散热方面，戴尔这次采用的是更粗的热管，双风扇尺寸更大，位于笔记本两侧，散热更均匀。相比之下，老款XPS 13采用了两个小风扇并排设计，新款XPS散热能力肉眼可见提升。

▲老款XPS 13

由于搭载了英特尔10nm芯片，新款XPS内存也升级到了更快的LPDDR4X/3733，今年2月还有32GB版本可选，总的来说今年的XPS 13升级巨大。

XPS 13将于1月7日在美国、英国、法国、德国和瑞士上市，其他地区将于2月份上市，起价为1000美元。